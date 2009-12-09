نمایندگان مجلس با اختصاص سهمیه کنکور به متأهلان مخالفت کردند

علی کریمی فیروزجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متأهلان سه شنبه شب طی جلسه ای با حضور وزیر علوم در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد. این طرح بندهای دیگری نیز دارد که اعضای کمیسیون با تمامی این بندها در راستای تسهیل ازدواج جوانان موافق هستند اما اختصاص سهمیه برای ورود به تحصیلات تکمیلی را ضربه به آموزش عالی می دانند و با آن مخالف هستند.

وی اظهار داشت: ما اجرای این طرح را به صلاح کشور نمی دانیم و از سوی دیگر تصویب هر طرحی در رابطه با سهمیه ها باید از طریق مراجع قانونی امکانپذیر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال سهمیه در کنکور نیازمند مصوبه قانونی است و دولت باید این طرح را نیز در صورت اصرار بر اجرای آن به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند.

وی افزود: تمام این مباحث در جلسه شب گذشته کمیسیون آموزش مطرح و قرار شد این موارد و مخالفت اعضای کمیسیون با طرح اختصاص سهمیه برای ورود به کارشناسی ارشد از طریق وزیر علوم به دولت ارائه و منتقل شود.

دولت مصوب کرده است که 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به دانشجویان متاهل اختصاص یابد تا از این طریق انگیزه جوانان برای ازدواج افزایش یابد.