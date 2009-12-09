دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: جشنواره "ملاقات با عاشقان آسمانی" به مناسبت هفته بسیج و در روز بسیج (5 آذر) کلید خورد. در این روز 50 نفر از هنرجویان رشته نویسندگی در فرهنگسراهای مختلف تهران به آسایشگاه نگهداری از جانبازان ثارا‌لله رفتند و تجربیات خود را از دیدار با جانبازان به صورت داستان به روی کاغذ آوردند.

ابوالفضل درخشنده افزود: آثار این تعداد داستان نویس جوان توسط تعدادی از کارشناسان ادبیات داستانی داوری می‌شود و توسط معاونت اجتماعی شهرداری تهران به برگزیدگان جوایزی نفیس اهداء می‌شود.

درخشنده درباره نحوه گزینش آثار برتر هم گفت: این 50 اثر در 5 کلاس تقسیم می‌شوند و از هر کلاس دو اثر برتر به مرحله نهایی خواهد رسید و از میان مجموع 10 اثر برتر سه اثر برگزیده انتخاب می‌شوند.

دبیر جشنواره "ملاقات با عاشقان آسمانی" ادامه داد" داوری آثار مورد اشاره توسط تعدادی از کارشناسان ادبیات داستانی داوری می‌شود از امروز (سه‌شنبه 17 آذر) آغاز می‌شود و تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد مراسم پایانی این جشنواره 22 بهمن امسال با معرفی آثار برگزیده و چاپ کتابی از آثار برتر برگزار شود.