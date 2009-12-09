استعفای واعظی آشتیانی از قائم مقامی سازمان تربیت بدنی

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظی آشتیانی که عصر سه شنبه در جمع بازیکنان استقلال رسما اعلام کرده بود" بزودی خبر مهمی را خواهید شنید و از این پس بیشتر در کنار شما خواهم بود " استعفایش از قائم مقامی سازمان تربیت بدنی را به رئیس این سازمان ارائه کرده است اما هنوز علی سعیدلو در مورد این استعفا اعلام نظر نکرده است.

گفته می شود برخی مخالفت هایی که با نظرات آشتیانی در تغییرات ورزش از جمله برکناری علی انصاری از ریاست فدراسیون دوچرخه سواری از سوی مسئولان سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است، از جمله دلایل استعفای آشتیانی از قائم مقامی سازمان تربیت بدنی است.

طی روزهای گذشته تغییراتی در راس برخی فدراسیون های ورزشی صورت گرفته است که درآخرین تغییر روز سه شنبه علی انصاری در حالی از سمت خود برکنار شد که تنها چهارماه از انتخاب وی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گذشته بود. آشتیانی از جمله حامیان انصاری در فدراسیون دوچرخه سواری بود که به عنوان جانشین وی فعالیت می کرد.

خبرنگار مهر تلاش کرد تا در تماس با تلفن همراه و دفتر واعظی آشتیانی در سازمان تربیت بدنی نظر وی را نیز جویا شود که این امر میسر نشد اما گروه ورزشی مهر این آمادگی را دارد که توضیحات قائم مقام سازمان تربیت بدنی و همچنین مسئولان این سازمان در مورد این خبر را نیز منعکس کند.