به گزارش خبرگزاری مهر، محسن چینیفروشان در بازدید از نهمین جشنواره مطبوعات کودک ونوجوان گفت: ایجاد رشتههایی با گرایش کودک در سطح کارشناسی ارشد به رشد و توسعه ادبیات کودک منجر میشود.
وی همچنین در گفتگو با خبرنگاران توسعه بنگاههای مطبوعاتی و موظف بودن آنها برای کار در حوزه کودک را پیشنهاد کرد و در این باره توضیح داد: موظف شدن بنگاههای مطبوعاتی به کار در حوزه کودک قطعا به بهبود کیفیت مطبوعات کودک و نوجوان منجر میشود. در حال حاضر تعداد بنگاههای مطبوعاتی چندان نیستند اما همین چند بنگاه مطبوعاتی هم که در کشور فعالند حوزه کودک را فراموش کردهاند. به عنوان مثال بنگاه مطبوعاتی ایران با مجموعه امکاناتی که در اختیار دارد مجلهای برای کودکان اختصاص نداده است.
مدیرعامل کانون به جای خالی بزرگان ادبی کشور در مطبوعات کودک و نوجوان اشاره کرد واظهار داشت: خلاء نویسندگان و شاعران قدیمیتر در حوزه کودک و نوجوان احساس میشود که البته ورود آنها به این حوزه به معنای تنگ شدن عرصه برای جوانان نیست.
چینیفروشان همچنین با انتقاد از تکراری شدن برخی از مضامین و به روز نبودن مطالب در مطبوعات کودک و نوجوان گفت: تصویرگری در حوزه مطبوعات کودک و نوجوان نیز به تحول و نو کردن این حوزه نیازمند است.
مدیرعامل کانون به عنوان متولی اصلی برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در پاسخ به این سوال که آیا میتوان جشنواره بعدی مطبوعات کودک و نوجوان را به صورت بینالمللی برگزار کرد توضیح داد: در حال حاضر قصد بینالمللی کردن جشنواره را نداریم چرا که بینالمللی کردن جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان شرایط خاصی دارد که در حال حاضر نمیتوانیم این جشنواره را بینالمللی برگزار کنیم. هر چند در این دوره هم بخش مجلات انگلیسی زبان فعال است.
وی با بیان این که کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشترک 30 نشریه خارجی است گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهمترین پایگاه ظهور و بروز نویسندههای برجسته به ویژه بعد از انقلاب بوده است. اولین جایی که همه بزرگان هنر و ادبیات در آن قلم زدهاند کانون بوده است.
چینی فروشان در خاتمه گفت: نخستین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان با حداکثر 20 عنوان نشریه کار خودش را آغاز کرد اما طی سالهای اخیر این تعداد افزایش یافته است. به طوری که نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان با حضور 50 عنوان نشریه و 6 خبرگزاری و سایتهای مرتبط برگزار می شود. یکی از دلایل رشد نشریات کودک و نوجوان در سالهای اخیر برگزاری جشنوارههایی از این دست است.
نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان از روز 16 آذر در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب آغاز شده است و تا روز 20 آذر ادامه مییابد.
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