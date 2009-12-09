فیروز صفه برای فولاد بازی می کند / منصوری بازهم مقابل تیمی از اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شهید منصوری قرچک یک هفته پس از رویارویی با تیم فولادماهان، بازهم در جدالی حساس مقابل تیمی دیگر از اصفهان، فیروز صفه صف آرایی خواهد کرد. حریف اصفهانی شهید منصوری که با 23 امتیاز در رده ششم جدول لیگ فوتسال جای دارد می تواند با ایستادن مقابل این تیم ورامینی زمینه فرار بزرگ فولادماهان به سوی قهرمانی را فراهم آورد.

در هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم فولادماهان، صدرنشین 36 امتیازی لیگ در خانه از لبنیات ارژن فارس پذیرایی می کند. پیروزی فولاد اگر با شکست یا تساوی شهید منصوری مقابل فیروز صفه همراه شود، این تیم می تواند اختلاف خود با تیم دوم جدول را افزایش داده و جایگاه را در صدر استحکام بخشد.

- برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/9/88

* پتروشیمی تبریز - پوشینه بافت قزوین، ساعت 15، سالن پتروشیمی تبریز

* فولاد ماهان سپاهان - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

* ارم کیش قم - شهرآفتاب تهران، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم

* گسترش فولاد تبریز - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 15، سالن شهید پورشریفی تبریز

* صدرا شیراز - راه ساری، ساعت 15، سالن صدرا شیراز

* شرکت ملی حفاری ایران - علم وادب مشهد، ساعت 15، سالن نفت اهواز

* شهید منصوری قرچک - فیروز صفه اصفهان، ساعت 15، سالن هفتم تیر قرچک

- جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور:

1- فولادماهان اصفهان 36 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 34 امتیاز

3- صدرا شیراز 26 امتیاز

4- شرکت ملی حفاری 24 امتیاز - تفاضل گل 12+

5- راه ساری 24 امتیاز - تفاضل گل 5+

6- فیروز صفه اصفهان 23 امتیاز

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10- فولادگستر کوثر تبریز 20 امتیاز

11- لبنیات ارژن فارس 14 امتیاز - تفاضل گل 9-

12- ارم کیش قم 14 امتیاز - تفاضل گل 20-

13- شهرآفتاب تهران 13 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 4 امتیاز