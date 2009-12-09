ایران تنها میهمان خارجی نمایشگاه کتاب کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که فردا پنجشنبه 19 آذرماه 88 در محل دائمی نمایشگاههای کراچی (Expo Centre) توسط وزیر فرهنگ پاکستان گشایش می یابد به مدت پنج روز به‌کار خود ادامه خواهد داد.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات انصاریان، بنیاد اندیشه اسلامی، انتشارات بین‌المللی الهدی، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جامعه‌المصطفی (ص) العالمیه و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی (ع) و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، به‌ علاوه تعدادی دیگر از ناشران از مراکز چاپ و نشری هستند که نمایندگانی را به‌ همراه آخرین انتشارات خود به این کشور فرستاده‌اند.

شرکت این تعداد از ناشران در چنین نمایشگاهی به‌دنبال تجربه موفقی است که سال گذشته در نمایشگاه چهارم کراچی به ‌دست آمد.

سالانه در این نمایشگاه مهمترین ناشران پاکستانی آثار خود را به علاقمندان عرضه می‌کنند. امسال به خاطر شرایط خاص این کشور- به جز ایران- هیچ کشور دیگری از این نمایشگاه استقبال نکرده است. عربستان و آمریکا نیز توسط نمایندگان فروش خود در پاکستان غرفه‌هایی را به خود اختصاص خواهند داد.

حضور ناشران ایرانی به دعوت و برنامه‌ریزی رایزنی فرهنگی ایران در اسلام‌آباد و با همکاری خانه فرهنگ کراچی صورت گرفته و دبیرخانه نمایشگاه در ازاء خدماتی که رایزنی فرهنگی جهت ایجاد امکانات حضور 33 ناشر پاکستانی در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (اردیبهشت 88) ارائه کرد همه 10 ناشر ایرانی را که توسط رایزنی معرفی شدند از پرداخت اجاره‌بها و سایر هزینه‌های برگزاری معاف کرده است.