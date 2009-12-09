مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

اعتماد:

هشدار محسنی اژه ای؛ از امروز اغماض نمی کنیم

پس از دستگیری در سفر حج توسط مقامات عربستان سعودی؛ دانشمند هسته ای ایران تحویل آمریکا داده شد

با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات؛ روزنامه حیات نو توقیف شد

واکنش اصولگرایان بهارستان درباره سخنان اخیر احمدی نژاد

ایران :

اخطار دادستان کل کشور: قانون شکنان دیگر مهلتی نخواهند داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه افشا کرد: کارشناس هسته ای ایران با همکاری عربستان به آمریکا منتقل شد

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران: پست الکترونیک ایرانی راه اندازی می شود.

ابرار:

فوریت اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی تصویب شد

سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران هیچگاه مذاکره با آمریکا را در دستور کار خود نداشته است

شیخ رسایی: میرحسین برای سید بودنش سند بیاورد

ابتکار:

گمانه زنی پیرامون وضعیت طرح تحول اقتصادی؛ احتمال صدور حکم حکومتی برای هدفمند کردن یارانه ها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 204 نفر در روز 16 آذر بازداشت شدند

عربستان دانشمند هسته ای ایران را به آمریکا تحویل داد

اطلاعات:

واردات 2 برابر صادرات شد

آیین نامه جدید بازنشستگی در مشاغل سخت سال آینده اجرایی می شود

واکسن آنفلوآنزای نوع A به بیماران پرخطر اختصاص می یابد

اسرار:

پورمحمدی مطرح کرد: لزوم تقویت فضای نقد در کشور

شمقدری در اولین نشست خبری تاکید کرد: هنرمندان ایرانی ممنوعیتی برای ورود به کشور ندارند

سخنگوی وزارت خارجه: حمله به تاسیسات هسته ای ایران جنگ روانی جدید آمریکا و اسرائیل است

تفاهم:

فراخوان سازمان سرمایه گذاری خارجی به ایرانیان مقیم امارات؛ چشم انداز روشن برای سرمایه گذاران

پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری

سه متقاضی برای تاسیس صندوق طلا در بازار سرمایه

سهمیه بنزین ویژه نوروز ارایه می شود

تهران امروز:

رد پای آمریکا در ربوده شدن یازده ایرانی

واگذاری فولاد خوزستان باطل شد

نامه شهردار تهران به رئیس مجلس؛ تقدیر از مصوبه مجلس درباره مترو

جام جم :

در پی سقوط بورس دوبی صورت گرفت؛ دعوت از ایرانیان خارج برای سرمایه گذاری

هشدار دادستان به اغتشاشگران؛ 18 مامور پلیس در حوادث 16 آذر زخمی شدند

پشت پرده یک برکناری؛ مدیرعامل جدید استقلال از دوچرخه سواری می آید

جوان:

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با "جوان" خبر داد؛ ربایش پژوهشگر ایرانی توسط سرویس امنیتی آمریکا

دادستان کل کشور: مهدی هاشمی باید احضار شود

شمقدری: من منبع اعلام توقیف یا اکران فیلمها هستم

جمهوری اسلامی:

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: خروج آمریکا از عراق و افغانستان را باور نکنید

اردوغان پس از دیدار با اوباما: موضوع هسته ای ایران تنها از طریق دیپلماسی قابل حل است

سخنگوی وزارت خارجه: مسئله هسته ای ایران نیاز به میانجی ندارد

جهان صنعت:

معاون سازمان خصوصی سازی به جهان صنعت خبر داد: ابطال دومین معامله بزرگ تاریخ بورس

رئیس شورای شهر تهران: تهران ظرفیت صنایع جدید را ندارد

آمادگی 60 نماینده برای امضای استیضاح محرابیان

حمایت:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تخلفات 20 درصد کمتر شده است

سهمیه بنزین زمستان 240 لیتر

لاریجانی خبر داد:‌ هفته آینده بررسی گزارش کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات

حزب الله:

دست رد ترکیه بر سینه آمریکا؛ اردوغان: فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است

تصویب سهمیه 240 لیتری بنزین برای فصل زمستان

مهلت یک هفته ای دولت به مجلس درباره تحول اقتصادی

خراسان:

پنج انفجار مهیب بغداد را به خون نشاند

تعلل 9 ماهه در تدوین طرح جذب بودجه مستقل پایتخت معنوی ایران

هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه حیات نو اجتماعی را توقیف کرد

دنیای اقتصاد:

کاهش سهمیه شخصی ها قطعی شد؛ بنزین زمستانی 80 لیتر در ماه

10 پیش بینی از آینده بازار جهانی طلا

تداوم سقوط بازارهای دوبی

سیاست روز:

سرنوشت دو لایحه مهم هنوز معلوم نیست؛ دولت و مجلس در انتظار یکدیگر

شمقدری در پاسخ به سیاست روز عنوان کرد: نباید نظام را پای توقیف فیلمها هزینه کنیم

کارشناسان نقش پکن و مسکو در پرونده هسته ای ایران را بررسی کردند؛ همراهی چین و روسیه با غرب از حرف تا عمل

فرهنگ آشتی:

رئیس شورای تامین استان تهران: موسوی از جان مردم چه می خواهد؟

مجلس با استفاده مترو از حساب ذخیره ارزی موافقت کرد

دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: از امروز اغماض نداریم

کاروکارگر:

متکی در نامه های جداگانه به کشورهای عضو شورای حکام در واکنش به قطعنامه: عزم ایران برای توسعه فناوری هسته ای جدی تر می شود

کاهش دما از امروز در کشور

سهمیه های بنزین از ابتدای دی 20 لیتر کاهش می یابد

کیهان:

در کمیسیون امنیتی پارلمان رژیم صهیونیستی؛ نتانیاهو: مخالفان در ایران سرمایه بزرگ اسرائیل هستند

برف و باران در غرب و جنوب کشور مدارس را تعطیل کرد

در جمع خبرنگاران اعلام شد؛ اژه ای: برای شناسایی دشمن خویشتنداری کردیم از این پس اغماض نمی کنیم

گسترش:

به دنبال سقوط آزاد بورس امارات و تشدید درخواست سرمایه گذاران برای خروج؛ انتقال سرمایه های دوبی به کیش سرعت گرفت

آمار هشت ماهه گمرک از واردات و صادرات کشور اعلام شد؛ صادرات غیرنفتی ایران به 5/16 میلیارد دلار رسید

در نطق میان دستور مجلس صورت گرفت؛ تقدیر از عملکرد وزارت صنایع و معادن

وطن امروز:

معاون وزیر علوم خبر داد: افزایش ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد 89

رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: افزایش مطالعات معوق بانکها نتیجه نبود انضباط مالی

پس از کناره گیری از ریاست فدراسیون دوچرخه سواری؛ انصاری مدیرعامل استقلال می شود

همشهری:

برداشت از منابع ارزی برای مترو در مجلس تصویب شد

سهمیه نوروزی احتمالاً اختصاص می یابد؛ کاهش قطعی سهمیه بنزین زمستانی

معاون وزارت کار:‌ نرخ بیکاری بالاتر می رود

هدف و اقتصاد:

دولت برای روشن شدن تکلیف لایحه یک هفته مهلت داد؛ احتمال صدور حکم حکومتی برای هدفمندی یارانه ها

مدیرعامل آبفای استان تهران وعده داد: بهره مندی مردم جنوب تهران از آب با کیفیت تا 20 ماه دیگر

متکی: آمریکا زندانیان ایرانی را بی قید و شرط آزاد کند