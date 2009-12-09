کاراته مدیری متخصص نیاز دارد/ اهالی کاراته بدون توصیه پذیری تصمیم بگیرند

مسعود رهمنا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی باید شرایطی فراهم کند تا تمامی افرادی که توانایی مدیریت فدراسیون کاراته را دارند بدون دغدغه برای حضور در یک رقابت سالم ثبت نام کنند. زمان آن فرا رسیده تا برای آینده کاراته اهالی آن بدون توصیه پذیری تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: کاراته بیش از نیم قرن در ایران سابقه داشته و 16 سال است در بازیهای آسیایی مدال کسب می کند. با این شرایط در طول چهار سال گذشته دوران سخت و پرالتهابی را پشت سرگذاشته و باید با درس گرفتن از همین چهار سال سکان هدایت فدراسیون به مردی از جنس و بدنه کاراته سپرده شود.

سرمربی پیشین تیم ملی کاراته ایران افزود: هیئت‌های کاراته سراسر کشور باید از پوسته خود خارج شده و برای این رشته، خودشان تصمیم بگیرند و اجازه ندهند توصیه‌ها، آرای آنها را تغییر دهد. مگر در همین کاراته افراد استخوان خردکرده و مدیر کم داریم که بخواهیم مدیریت یک نفر خارج از خانواده کاراته را بپذیریم.

رهنما همچنین خاطر نشان کرد: ورزش ایران سال‌ها از نبود مردان تحصلیکرده ورزشی که خود زجر کشیده ورزش باشند ضربه خورده و حالا با وجود دکتر سجادی این انتظار می رود که انقلابی در انتخابات فدراسیون‌ها با سپردن اختیار به مجامع ایجاد شود.

مربی گیلانی کاراته در بخش پایانی سخنان خود به مسابقات انتخابی تیم ملی اشاره کرد و گفت: در این رقابت‌ها گیلان پنج مدال کسب کرد ولی در میان 14 نفری که غیر از مدال‌آوران به اردوی تیم ملی دعوت شدند تنها یک نماینده داشت. نمی دانم چرا با استانی که این آمار موفقیت آمیز را دارد این چنین برخورد می شود.