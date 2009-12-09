287 هزار تن کالا از گمرک استان قزوین صادر شده است

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در هشت ماهه گذشته 287 هزار تن کالا به ارزش ۱۴۱ میلیون دلار به مقصد کشورهای عراق، افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان و پاکستان صادر شده است.

وی افزود: کالاهای صادراتی به طور عمده شامل پودر رختشویی، ورق گالوانیزه، کاشی، سایرکالاهای صنعتی، شیشه، لوازم برقی، مصنوعات پلاستیکی و ملامین و سیمان است که از لحاظ وزن 89 درصد و از لحاظ ارزش 11 درصد افزایش داشته است.

به گفته علیدوستی در مدت یاد شده ۶۱ هزار تن کالا در گمرک استان ترخیص شده است که کالاهای وارداتی نیز از نظر وزن 15 درصد و از نظر ارزش 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

مدیرکل گمرک استان قزوین عمده کالاهای ترخیص شده در گمرک را شامل کمپرسور، اجزا و قطعات کولر، مجموعه برد کنتورهای سه فازالکترونیکی، لوله شیشه ای جهت ساخت پوکه آمپول ذکر کرد و افزود: کالاهای یاد شده از کشورهای سنگاپور، ژاپن، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات و ایتالیا وارد کشور شده است.



وی درآمد عمومی گمرک قزوین در هشت ماهه گذشته را ۴۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: درآمد گمرک نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 درصد افزایش داشته است.

علیدوستی همچنین تصریح کرد: تعداد پرونده های متشکله در هشت ماهه گذشته ۴۰۱ فقره است و در این مدت ۲۶۱ بسته پستی به ارزش ۱۲۴ میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک هم ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و ۹۵۶ بسته پستی وارده از سایر کشورها نیز به ارزش ۳۴۹ میلیون ریال ارزیابی و ترخیص شده است.



مدیر کل گمرک استان قزوین در پایان یادآور شد: در این مدت همچنین چهار هزار و 200 تن مواد سوختی از مبدا ترکمنستان از طریق راه آهن به مخازن تحت پوشش این گمرک ترانزیت و توسط ۱۹۳ کامیون بارگیری و از مرز خسروی به عراق حمل شده است.