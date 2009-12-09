50 درصد مراتع لرستان بسیار فقیر است/ تراکم بالای دام در استان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برزو رضاییان عصر سه شنبه در جلسه کارگروه دام و دامپروری استان اظهار داشت: در حال حاضر سطح مراتع استان دو میلیون و 109 هزار هکتار است.

وی ادامه داد: با توجه به پراکنش زیاد دام در سطح استان تنها 9 درصد مراتع استان درجه یک باقی مانده و بیش از 50 درصد مراتع استان از نوع فقیر است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تشریح اهداف برگزاری این کارگروه، عنوان کرد: کارگروه دام و دامپروری به منظور افزایش تولیدات دامی، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در این بخش تشکیل شده است.

رضاییان تعداد شاغلان در بخش کشاورزی را 27 درصد جمعیت استان عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر میزان تولید علوفه مراتع استان 402 هزار تن است.

وی با اشاره به برنامه های در دست اجرا در حوزه دامپروری استان، بر ضرورت فعالیتهای اصلاح نژادی در دامها تاکید کرد و گفت: فعالیتهایی از جمله توزیع کنستانتره دامی و توسعه پروار بندی های گوساله به احیا مراتع در سطح استان کمک می کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به بازخورد فعالیتهای انجام شده در زمینه اصلاح نژاد دامها، عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده میزان دو قلوزایی در دامهای استان از پنج درصد به 30 درصد رسیده است.

رضاییان با اشاره به وضعیت تولیدات دامی در استان، خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته میزان تولیدات دامی استان بالغ بر 422 هزار و 336 تن بوده که پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به بیش از 700 هزار تن افزایش یابد.

وی چالش های عمده زیربخش دامپروری استان را کمبود سرمایه، بالا بودن تراکم واحد دامی، تولید سنتی شیر خام، توسعه دامپروری و هدفمند نبودن یارانه های دامی و اسکان عشایر عنوان کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید شیر، گوشت قرمز و مرغ در لرستان بیش از نیاز استان است، بیان داشت: در حال حاضر میزان تولید تخم مرغ در استان پنج هزار و 500 تن است که در این بخش استان نیازمند توجه جدی است.

وی با بیان اینکه عمده تخم مرغ مصرفی در لرستان از استانهای دیگر وارد می شود، ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و استقبال خوب مردم زمینه توسعه واحدهای مرغ تخم گذار فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین به وضعیت تولید عسل در لرستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 122 هزار کلنی زنبور عسل در این استان وجود دارد.

رضاییان ادامه داد: پیش بینی شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد کلنی های زنبور عسل در این استان تا 180 هزار کلنی افزایش یابد.

در حال حاضر لرستان دارای 6.5 میلیون واحد دامی است که این تعداد بیش از 2.5 برابر ظرفیت مراتع استان است.