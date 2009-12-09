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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۰

وقوع زلزله در گلستان/ گزارشی از خسارت دریافت نشده است

وقوع زلزله در گلستان/ گزارشی از خسارت دریافت نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه شامگاه سه شنبه شهرستانهای بندرترکمن و گنبد کاووس در غرب و شرق استان گلستان را لرزاند.

جانشین ستاد بازسازی و حوادث غیرمترقبه گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: در شب گذشته دو زلزله در شهرهای گنبد کاووس و سیمین شهر در بندر ترکمن رخ داده است.

مرتضی میراکبری اظهار داشت: زمین لرزه ای در ساعت 19 و 5 دقیقه به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین، سیمین شهر از توابع شهرستان بندر ترکمن را لرزاند.

به گفته میراکبری، همچنین زلزله دیگری نیز به بزرگی 2.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین حوالی شهرستان گنبد کاووس در شب گذشته به وقوع پیوست.

جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان بیان داشت: این حوادث خسارتی دربر نداشته است.

شهرستان بندرترکمن در غرب و شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 996857

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