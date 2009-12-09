تدارکی اندک برای حضور در مسابقات جهانی پومسه داشتیم

حسینعلی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از مسابقات تکواندو دانشجویان جهان هشدار داده بودم که در مسابقات جهانی مصر تیم ملی پومسه ایران کار سخت و دشواری پیش رو دارد.

وی ادامه داد: اروپا سال‌هاست پومسه تکواندو را جدی دنبال می کند. سایر کشورها به اهمیت این رشته پی برده و سرمایه و هزینه بالایی را برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت بکار گرفته‌اند.

سرگروه پیشین تیم ملی پومسه تکواندو ایران در مورد دلایل از دست رفتن نایب قهرمانی این تیم در مسابقات جهانی گفت: این رقابت‌ها جهانی است و در بالاترین سطح ممکن برگزار می شود اما ما برای حضور در این مسابقات زمان اندکی را جهت تشکیل اردوها اختصاص دادیم. با این حال همین که از سکوی قهرمانی پایین نیامدیم نتیجه خوبی کسب کردیم.

نظری در مورد تاثیر کنار گذاشتن خود از این تیم نیز گفت: من نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. اما زمانی که من به عنوان سرگروه و مربی در کنار تیم ملی پومسه بودم فشار مضاعفی را برای آماده سازی تیم تحمل کرده و با تمرکز در تمرینات ملی‌پوشان را آماده می کردیم.