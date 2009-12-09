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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

دوچرخه سواران آملی به یاد زلزله زدگان بم رکاب می زنند

دوچرخه سواران آملی به یاد زلزله زدگان بم رکاب می زنند

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آمل از اعزام تیم دوچرخه سواران آملی در آستانه سالروز زلزله بم به این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان صبح چهارشنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی و همراهی سایر ادارات با تربیت بدنی  تشکیل شد، گفت: این تیم در قالب یک گروه هشت نفره دهم دیماه امسال عازم بم می شود.

وی هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان این حادثه دانست و گفت: ان حادثه در ذهن کودکان و بازماندگان بمی باقی مادنده است.

فرماندار شهرستان آمل تصریح کرد: تیم دوچرخه سواری آمل به نمایندگی از مردم این شهرستان در بم حاضر خواهد شد و پیام همدردی مردم آمل را به بازماندگان این حادثه خواهند رساند.

اکبریان اضافه کرد: مردم و بازماندگان این حادثه ثابت کردند که بم هنوز زنده است و مردم ایران بم را فراموش نکرده اند.

وی با بیان اینکه این حرکت اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در پیوند مردم داشته باشد، گفت: در این حرکت ضمن آنکه ورزشکاران ما با روحیه بسیار بالای کسانی که بم را دوباره ساختند، آشنا می شوند، درود و سلام مردم شهرستان آمل را به همت بالای آن عزیزان خواهند رساند.

فرماندارآمل خاطرنشان کرد: همچنین هدایایی از سوی ادارات این شهرستان تهیه شده و تقدیم کودکان بی سرپرست و خانواده های آسیب دیده از این زلزله خواهد شد.

کد مطلب 996862

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