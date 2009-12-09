دوچرخه سواران آملی به یاد زلزله زدگان بم رکاب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان صبح چهارشنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی و همراهی سایر ادارات با تربیت بدنی تشکیل شد، گفت: این تیم در قالب یک گروه هشت نفره دهم دیماه امسال عازم بم می شود.

وی هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان این حادثه دانست و گفت: ان حادثه در ذهن کودکان و بازماندگان بمی باقی مادنده است.

فرماندار شهرستان آمل تصریح کرد: تیم دوچرخه سواری آمل به نمایندگی از مردم این شهرستان در بم حاضر خواهد شد و پیام همدردی مردم آمل را به بازماندگان این حادثه خواهند رساند.

اکبریان اضافه کرد: مردم و بازماندگان این حادثه ثابت کردند که بم هنوز زنده است و مردم ایران بم را فراموش نکرده اند.

وی با بیان اینکه این حرکت اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در پیوند مردم داشته باشد، گفت: در این حرکت ضمن آنکه ورزشکاران ما با روحیه بسیار بالای کسانی که بم را دوباره ساختند، آشنا می شوند، درود و سلام مردم شهرستان آمل را به همت بالای آن عزیزان خواهند رساند.

فرماندارآمل خاطرنشان کرد: همچنین هدایایی از سوی ادارات این شهرستان تهیه شده و تقدیم کودکان بی سرپرست و خانواده های آسیب دیده از این زلزله خواهد شد.