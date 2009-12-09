به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این اجلاس "به فعلیت درآوردن ظرفیتهای ناشران جهان اسلام برای تحقق اهداف عالی فرهنگی مندرج در قرآن کریم سیره نبوی و اولیاء اسلام" عنوان شده است.

برای برگزاری این اجلاس یک شورای سیاستگذاری تشکسل شده و در جلسه‌ای که این شورا اخیراً برگزار کرده علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و مدیر انتشارات علمی و فرهنگی به عنوان دبیرکل این اجلاس انتخاب شده است.

اولین اجلاس ناشران جهان اسلام هیچکدام از کشورای اسلامی را برای حضور در ایران مستثنی نمی کند و از بزرگترین و معروفترین ناشران آنها در این باره دعوت به عمل خواهد آورد.

قرار است به زودی رایزنیهای عملی با کشورهای اسلامی جهت حضور ناشرانشان در این اجلاس دعوت به عمل آید.

با توجه به همزمانی این اجلاس با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار است تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

در این اجلاس نقش ناشران کشورهای اسلامی در هماهنگی کار نشر کتاب و تاثیر آنها در دستیابی به یک وحدت رویه در این کار و نیز چالشهای حوزه نشر در جهان اسلام بررسی می‌شود.

نخستین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام با همکاری وزارتخانه‌های ارشاد و امور خارجه اریبهشت ماه 1389 به میزبانی انتشارات علمی و فرهنگی در تهران برگزار می‌شود.