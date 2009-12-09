مازندران رتبه دوم صنعت نوغانداری کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تولید 100 تن پیله کرم ابریشم در سال گذشته در این استان گفت: به علت سرمای زودرس و کمبود برگ توت، امسال پیله ابریشم به میزان 60 تن کاهش یافت.

وی تصریح کرد: هم اکنون هزار و 500 خانوار نوغان دار مازندرانی در شهرهای بابل، بندپی شرقی و غربی، بابلکنار، سوادکوه، قائمشهر و رامسر فعالیت می کنند.

رئیس اتحادیه ابریشم مازندران افزود: حدود 10 درصد تولید در استان مصرف می شود و بقیه برای تولید فرش دستباف به خراسان جنوبی ارسال می شود.

حسین زاده با بیان اینکه هر کیلوگرم پیله ابریشم در اردیبهشت امسال پنج هزار و 684 تومان خریداری شده است، گفت: پیش بینی می شود قیمت هر کیلو پیله کرم ابریشم در اردیبهشت سال آینده حدود 20 درصد افزایش یابد.

رئیس اتحادیه ابریشم مازندران ادامه داد: پیله های ابریشم مازندران هرسال اردیبهشت ماه خرید و فروش می شود.

رئیس شعبه توسعه کرم ابریشم مازندران همچنین از افزایش 30 درصدی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم در سال جاری در این استان خبر داد.

حسین زاده با بیان اینکه بیش از دو هزار جعبه نوغان امسال میان نوغانداران مازندرانی توزیع شده است، افزود: پیش بینی می شود از این مقدار 60 تن پیله تر ابریشم تولید شود.