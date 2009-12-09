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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

عاملان فرار شهرام جزایری در هرمزگان بازداشت شدند

عاملان فرار شهرام جزایری در هرمزگان بازداشت شدند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری دو نفر از عاملین اصلی انتقال شهرام جزایری به خارج از کشور در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، سردار منصور دشتی با اعلام خبر دستگیری دو تن از عاملین اصلی انتقال شهرام جزایری به خارج از کشور افزود: با تلاش و هوشیاری عوامل استان هرمزگان دو نفر از عاملین اصلی انتقال متهم شهرام جزایری به خارج از کشور به نامهای معلوم شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: 13 آذر ماه این دو متهم در مخفیگاه خود در یکی از روستاهای ساحلی شهرستان سیریک استان هرمزگان دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تحویل شدند.

شهرام جزایری اوایل اسفند سال 1385 از زندان فرار کرد و با همکاری این دومتهم از طریق مرز آبی استان هرمزگان به کشور امارات متحده عربی منتقل شد.

پس از آن با تلاش ماموران امنیتی و انتظامی ایران شهرام جزایری دستگیر شد و به زندان بازگردانده شد. وی هم اکنون نیز در زندان به سر می برد.

کد مطلب 996865

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