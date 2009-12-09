حضور پنج تیم خارجی در تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران قطعی شد

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: تیم های گرجستان، بحرین، سوریه، ارمنستان و آذربایجان برای شرکت در این رویداد بین المللی اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: رکاب زنان تیمهای پتروشیمی تبریز، مس کرمان، ترافیک تهران، شهر سالم مشهد، شهرداری مهریز یزد، کوه شکن سوادکوه و آرین سینا مازندران نیز در این مسابقات حضور خواهند داشت.

خدادادی اضافه کرد: تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران جمعه بیستم آذر ساعت 13 و 30 دقیقه در قسمت تایم تریل انفرادی در مسیر چهارکیلومتر در بلوار خزر ساری آغاز می شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران در خصوص مراحل دیگر این تور تصریح کرد: مسیرهای بخش استقامت این مسابقات هم در روز شنبه در مسیر شهرداری ساری به بابلسر به طول 60 کیلومتر، یکشنبه از بابلسر به چالوس به طول 120 کیلومتر و دوشنبه از چالوس به جواهرده رامسر در 92 کیلومتر است.

خدادادی ادامه داد: در مجموع هر تیم با شش دوچرخه سوار در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران خاطرنشان کرد: شانزدهمین دوره بین المللی دوچرخه سواری تور خزر جام سرداران و 10 هزار شهید استان مازندران در دو قسمت تایم تریل و استقامت جاده برگزار می شود.

خدادادی گفت: این مسابقات قرار بود اوایل مهرماه امسال در مازندران برگزار شود اما به دلیل شیوع آنفولانزای نوع " A " لغو و با موافقت فدراسیون جهانی دوچرخه سواری و فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان به آذرماه موکول شد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران تصریح کرد: شانزدهمین دوره بین المللی دوچرخه سواری تور خزر جام سرداران و 10 هزار شهید استان مازندران 20 تا 23 آذرماه در این استان برگزار می شود.