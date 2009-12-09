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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۷

رای کمیته انضباطی /

سه بازیکن استقلال 24 جلسه محروم شدند/ 300 میلیون ریال جریمه نقدی

سه بازیکن استقلال 24 جلسه محروم شدند/ 300 میلیون ریال جریمه نقدی

کمیته انضباطی باشگاه استقلال سه بازیکن خاطی این تیم را در مجموع به 24 جلسه محرومیت از همراهی این تیم در رقابتهای لیگ برتر محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی باشگاه استقلال سه شنبه شب پس از سه ساعت جلسه با سیاوش اکبرپور، رضا عنایتی و حسین کاظمی و دو ساعت بررسی و مذاکره پس از آن، رای نهایی خود را در خصوص این سه بازیکن را به شرح زیر اعلام کرد:

* رضا عنایتی : پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

* حسین کاظمی : پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

* سیاوش اکبرپور: پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

براساس رای کمیته انضباطی باشگاه استقلال این بازیکنان در مدت محرومیت از حضور در تمرینات و اردو های تیم استقلال نیز محروم خواهند بود.

این سه بازیکن در سفر تیم فوتبال استقلال به اصفهان و پس از دیدار برابر سپاهان بدون اجازه صمد مرفاوی اردوی این تیم را ترک کرده بودند.

کد مطلب 996870

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