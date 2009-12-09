سه بازیکن استقلال 24 جلسه محروم شدند/ 300 میلیون ریال جریمه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی باشگاه استقلال سه شنبه شب پس از سه ساعت جلسه با سیاوش اکبرپور، رضا عنایتی و حسین کاظمی و دو ساعت بررسی و مذاکره پس از آن، رای نهایی خود را در خصوص این سه بازیکن را به شرح زیر اعلام کرد:

* رضا عنایتی : پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

* حسین کاظمی : پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

* سیاوش اکبرپور: پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و 8 جلسه محرومیت از همراهی استقلال در رقابتهای لیگ برتر

براساس رای کمیته انضباطی باشگاه استقلال این بازیکنان در مدت محرومیت از حضور در تمرینات و اردو های تیم استقلال نیز محروم خواهند بود.

این سه بازیکن در سفر تیم فوتبال استقلال به اصفهان و پس از دیدار برابر سپاهان بدون اجازه صمد مرفاوی اردوی این تیم را ترک کرده بودند.