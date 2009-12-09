اولین انگشتان بیونیکی جهان در دست یک پیانیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا آنتونیا ایگلسیاس از اسپانیا که در گذشته پیانیست یک گروه موسیقی بوده و انگشتان خود را در حدود 6 سال پیش از دست داده است با کمک آنچه دانشمندان آن را اولین انگشتهای بیونیکی جهان می نامند اکنون می تواند لیوانی را از روی میز بلند کند، کارد و چنگال را در دست بگیرد و برای اولین بار پس از قطع شدن انگشتانش بنویسد.

این انگشتان بیونیکی توسط مخترعان دست بیونیکی i-Limb ساخته شده است. این افراد پس از ابداع این دست بیونیکی دریافتند می توان با کمک این فناوری کمکهای درمانی موثرتری به 1.2 میلیون انسان از سرتاسر جهان که انگشتهای خود را از دست داده اند، ارائه کرد.

از دست دادن تنها دو انگشت در یک دست می تواند عملکرد آن را تا 40 درصد کاهش دهد.

خانم ایگلسیاس که 42 سال سن دارد در سال 2003 و در عصر یک حمله عفونی انگشتان خود را از دست داد. وی در میان اولین انسانهایی قرار دارد که موفق به استفاده از ابزارهای بیونیکی با قیمتی در حدود 57 هزار تا 73 هزار دلار شده است.

انگشتهای مصنوعی که توسط پوست پیچیده روباتیکی پوشیده شده است توسط حسگرهای مایوالکتریک کنترل می شوند، این حسگرها سیگنالهای تمامی ماهیچه هایی که در دست باقی مانده اند را دریافت می کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان بر این باورند هیچ راه حلی بهتر از این انگشتان بیونیکی نمی تواند به جامعه افرادی که اعضای بدن آنها از جمله انگشتان آنها قطع شده است، کمک کند زیرا این انگشتان دیجیتالی می توانند تا اندازه ای به سطح عملکرد و استقلال این افراد بیافزایند.