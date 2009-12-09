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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۶

نمایشگاه بزرگ کتاب در خرم آباد راه اندازی شد

نمایشگاه بزرگ کتاب در خرم آباد راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در محل دائمی نمایشگاه های استان در خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این دوره از نمایشگاه کتاب لرستان ناشرانی از استانهای مختلف کشور حضور یافته اند.

بنابر این گزارش در این نمایشگاه سراسری کتاب در قالب 60 غرفه کتب مختلف علمی، آموزشی، دانشگاهی، هنری، ادبی، رمان و فرهنگی در معرض بازدید علاقمندان به کتاب گذاشته شده است.

در این دوره از نمایشگاه سراسری کتاب لرستان ناشرانی از استانهای تهران، مشهد، قم، اصفهان، فارس و لرستان حضور دارند و جدیدترین آثار خود را به این نمایشگاه آورده اند.

نمایشگاه سراسری کتاب لرستان تا 23 آذرماه سال جاری در دو نوبت صبح از ساعت 9 تا 13 و در نوبت عصر از ساعت 15 تا 20 آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 996872

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