آمریکا به دنبال خلق دشمن برای خود است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر محمدی شامگاه سه شنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه فردوسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر رابطه حمله آمریکا به عراق و افغانستان و نظریه برخورد تمدنها با بیان اینکه براساس نظریه برخورد تمدنها جنگ در نهایت بین تمدن غرب و اسلام خواهد بود، تصریح کرد: اما حمله آمریکا به عراق و افغانستان با این هدف نبود لذا چون نمی توانستند بگویند این دشمن ساختگی اسلام است به ناچار تروریسم را پیش کشیدند که خراب شدن برجهای دوقلو نیز با همین انگیزه و توسط خود آمریکا انجام شد.

محمدی در رابطه با سیاست ایران در مسئله یمن نیز اظهار داشت: تلاش دشمن تشدید اختلاف بین ایران و اعراب است و از طرفی می خواهد ما را از پرداختن به مسئله فلسطین منحرف کند درحالی که امروز سیاست ما مبارزه با استکبار با الویت مسئله فلسطین و اسرائیل است که با ریشه کن کردن اسرائیل همه این مسائل حل خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه عربستان سعودی هدفش در این واقعه تشدید اختلاف شیعه و سنی است ادامه داد: در یمن دعوا قبیله ای است و ما در شرایطی که غرب می خواهد اختلاف دیگر کشورهای اسلامی و عرب را از این طریق با ما برهم بزند جز اینکه دولتشان را نصیحت کنیم کار دیگری نداریم.

وی افزود: دشمن هموراه می خواهد مسائلی را برای ما پیش آورد تا از مسئله اصلی منحرف شویم که در دوران جنگ تحمیلی نیز موارد بسیاری از این نوع داشتیم.

محمدی در رابطه با علت آزادی سریع پنج گروگان انگلیسی نیز عنوان کرد: شواهد می گویند آنها جاسوس نبودند و برای شرکت در مسابقات قایقرانی آنجا حضور داشتند و آزاد شدند.

وی در رابطه با گروگانهای آمریکایی نیز گفت: آنها هنوز در زندان به سر می برند.