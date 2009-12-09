افزایش پوشش تلویزیونی در مناطق روستایی استان کردستان

محمد حسین ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و با استفاده از اعتبارات سفرهای استانی هیئت دولت به کردستان تا پایان سال جاری 600 روستای دیگر استان کردستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 100 درصد نقاط شهری استان کردستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیما قرار دارند و به طو متوسط در مناطق شهری بیش از 6 کانال تلویزیونی دریافت می شود و ما در تلاش هستیم که با تقویت زیرساختهای لازم تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی در مناطق شهری استان قابل دریافت باشند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات ما در استان کردستان برای توسعه پوشش برنامه های صدا و سیما کوهستانی بودن منطقه است که این مهم باعث می شود که نیاز به نصب فرستنده ها و گیرنده های تلویزیونی و رادیویی افزایش پیدا کند و به همین نسبت نیز هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد.

ترکمن یادآور شد: با تحت پوشش قرار گرفتن 600 روستای جدید تا پایان سال جاری تنها 176 روستای بالای 20 خانوار از دریافت برنامه های صدا و سیمای کشور محروم خواهند بود که تلاش می شود با جذب اعتبارات لازم در این حوزه نیز اقدامات مناسبی انجام شود.

وی گفت: در حال حاضر یکی از برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان برای توسعه برنامه های کاری و افزایش مناطق تحت پوشش استفاده از شبکه کابلی است که البته این مهم نیازمند اعتبارات خاصی است و با توجه به قول مساعد نمایندگان مجلس و مسئولان استان مقرر شده که این موضوع پیگیری و در اعتبارات سال 89 کردستان لحاظ شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 60 درصد برنامه های صدا و سیمای مرکز استان با زبان کردی پخش می شود، خاطرنشان کرد: در راستای توجه به بومی سازی و همچنین بهره گیری از پتانسیل های منطقه هم اکنون 60 درصد از برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان به زبان کردی پخش می شود.

ترکمن در پایان عنوان کرد: میزان مخاطبان شبکه استانی مرکز کردستان به بیش از 70 درصد رسیده است و به همین دلیل شبکه استانی کردستان در فصل تابستان به عنوان پرمخاطب ترین شبکه در سطح کشور انتخاب شد.