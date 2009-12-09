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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

افزایش پوشش تلویزیونی در مناطق روستایی استان کردستان

افزایش پوشش تلویزیونی در مناطق روستایی استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان از افزایش پوشش تلویزیونی در بیش از 600 روستای این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد حسین ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و با استفاده از اعتبارات سفرهای استانی هیئت دولت به کردستان تا پایان سال جاری 600 روستای دیگر استان کردستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 100 درصد نقاط شهری استان کردستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیما قرار دارند و به طو متوسط در مناطق شهری بیش از 6 کانال تلویزیونی دریافت می شود و ما در تلاش هستیم که با تقویت زیرساختهای لازم تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی در مناطق شهری استان قابل دریافت باشند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات ما در استان کردستان برای توسعه پوشش برنامه های صدا و سیما کوهستانی بودن منطقه است که این مهم باعث می شود که نیاز به نصب فرستنده ها و گیرنده های تلویزیونی و رادیویی افزایش پیدا کند و به همین نسبت نیز هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد.

ترکمن یادآور شد: با تحت پوشش قرار گرفتن 600 روستای جدید تا پایان سال جاری تنها 176 روستای بالای 20 خانوار از دریافت برنامه های صدا و سیمای کشور محروم خواهند بود که تلاش می شود با جذب اعتبارات لازم در این حوزه نیز اقدامات مناسبی انجام شود.

وی گفت: در حال حاضر یکی از برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان برای توسعه برنامه های کاری و افزایش مناطق تحت پوشش استفاده از شبکه کابلی است که البته این مهم نیازمند اعتبارات خاصی است و با توجه به قول مساعد نمایندگان مجلس و مسئولان استان مقرر شده که این موضوع پیگیری و در اعتبارات سال 89 کردستان لحاظ شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 60 درصد برنامه های صدا و سیمای مرکز استان با زبان کردی پخش می شود، خاطرنشان کرد: در راستای توجه به بومی سازی و همچنین بهره گیری از پتانسیل های منطقه هم اکنون 60 درصد از برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان به زبان کردی پخش می شود.

ترکمن در پایان عنوان کرد: میزان مخاطبان شبکه استانی مرکز کردستان به بیش از 70 درصد رسیده است و به همین دلیل شبکه استانی کردستان در فصل تابستان به عنوان پرمخاطب ترین شبکه در سطح کشور انتخاب شد.

کد مطلب 996876

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