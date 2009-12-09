حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه زمانی اسامی مفسدین اقتصادی اعلام خواهد شد؟ گفت: ما عنوان مجزای فهرست " اسامی مفسدین اقتصادی " نداریم بلکه در سیستم چندین پرونده وجود دارد که نام متخلفان اقتصادی هم در آن ذکر شده است.

رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور با بیان اینکه اسامی که درپرونده های مذکور وجود دارد طبق روال عادی بایستی یا توسط محکمه و یا توسط مراجع مسئول منتشر شوند نه دستگاههای دیگر، افزود: البته مراجع باید مستندات قانونی خود را ذکر کنند و بگویند که بر اساس کدام مسئولیت قانونی اسامی مفسدین اقتصادی را اعلام می کند.

وی درپاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه هم اکنون فضای اتهام زنی در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟ نیز گفت: درجامعه همه می توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی اعلام جرم کنند، درحقیقت اعلام جرم حق همه است، اما هم مسئولان وهم مردم در صورتی می توانند این کار را انجام دهند و دغدغه های خود را بیان کنند که اتهامات اثبات نشده را در جامعه به افراد منتصب نکنند.

پورمحمدی تصریح کرد: اگر مراجع مسئول یا شخصی بخواهد نسبت اتهامی به فرد خاصی که اسم ورسمی هم دارد بزند باید مستندات قانونی و کافی وجامعی نیزدراختیارداشته باشد.