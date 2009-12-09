بارندگی سبب آبگرفتگی برخی معابر شهری مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی این بارندگی ها، برخی از مناطق شهرهای شهرهای مازندران که فاقد سامانه جمع آوری آبهای سطحی هستند، دچار آبگرفتگی شده که همین امر تردد شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

ماموران شهرداری این شهرها با بسیج امکانات از جمله پمپ سیار و انواع مکنده به کمک مناطقی که دچار آبگرفتگی شده اند شتافته و با همیاری اهالی در حال خارج کردن آب هستند.

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران در اطلاعیه ای نسبت به آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها هشدار داده و از مردم خواسته تا از قرار گرفتن در حریم مسیل ها پرهیز کنند.

تاکنون از طغیان رودخانه های اصلی استان گزارشی نرسیده ولی بارندگیها جاری شدن آب در برخی رودخانه های فصلی مازندران را موجب شده است.

همچنین اداره کل هواشناسی مازندران درباره جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر از عصر امروز در این استان هشدار داد.

به گزارش اداره کل هواشناسی مازندران با شکل گیری جریانهای سرد و مرطوب شمالی بر روی نوار سواحل جنوبی دریای خزر تا صبح پنجشنبه بارش برف و باران و رعد و برق در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیش بینی می شود. بیشترین بارندگی گزارش شده از سوی هواشناسی مازندران در شهرستان رامسر بوده که در شبانه روز گذشته حدود 24 میلی متر باران باریده است.

این اداره کل این وضعیت را تا دو روز آینده بارش برف و باران در ارتفاعات و مواج بودن دریا پیش بینی و اضافه کرد: از اواخر وقت پنجشنبه از شدت ناپایداری هوا در مازندران کاسته خواهد شد.

هوای ساری در بیشترین دمای خود به 11 درجه سانتیگرد بالای صفر رسید و در کمترین دما به 6 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

منطقه سیاه بیشه در غرب مازندران هم با دمای 2 درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه مازندران گزارش شده است.

با وجود بارش باران، همه راه های اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آنان جریان دارد.

بارش باران این رحمت الهی هرچند مشکلاتی برای مردم استان بوجود آورده ولی از سویی خوشحالی کشاورزان، دامداران و استان را در پی داشته است.

بارندگی ها در مازندران همچنین سبب زدودن گرد و خاک، لطافت هوا و کاهش بیش از پنج درجه ای هوا شده است.