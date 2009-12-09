به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ورایتی و اسکرین دیلی، فیلیپ برگ رئیس انجمن رسانههای خارجی هالیوود اسامی 69 فیلم برگزیده را برای رقابت در رشته بهترین فیلم خارجیزبان شصت و هفتمین دوره مراسم اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب اعلام کرد که نماینده سینمای ایران در اسکار هشتاد و دوم یکی از فیلمهای برگزیده است.
رقابت 69 فیلم خارجیزبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب در نوع خود یک رکورد برای این جوایز محسوب میشود که پس از اسکار معتبرترین جایزه در صنعت سینمای جهان است. اسامی پنج نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجیزبان روز 15 دسامبر و مراسم اهدای جوایز 17 ژانویه 2010 برگزار میشود.
در جوایز گلدن گلوب برخلاف مراسم اسکار منعی برای حضور چند فیلم از یک کشور وجود ندارد و به همین دلیل از کشورهای مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هند و... بیش از یک نماینده برگزیده شدهاند. از سینمایی آسیا کشور کره جنوبی با دو فیلم "مادر" و "تشنگی" برای گلدن گلوب رقابت میکند و ایران، ژاپن و چین هر کدام یک نماینده دارند.
"باریا"، "آجامی"، "لبنان"، "آغوشهای گسسته"، "شهر زندگی و مرگ"، "رقصنده و دزد"، "بهشت غرب است"، "دختری با خالکوبی اژدها"، "من مادرم را کشتم"، "رود لندن"، "مکس مانوس"، "پلیس، صفت"، "راز چشمهایشان"، "سامسون و دلیله"، "وینچره"، "زمستان در زمان جنگ" و "روبان سفید" جدیترین رقبای "درباره الی" برای نامزدی جایزه گلدن گلوب هستند.
چهارمین فیلم فرهادی در مقام کارگردان داستان سفر سه روز چند خانواده به ویلایی در شمال ایران است که سفر آنها با ناپدید شدن یکی از اعضای گروه به ماجرایی وحشتناک تبدیل میشود. "درباره الی" در جشنواره فیلم برلین خرس نقرهای بهترین کارگردان را برد و در چند جشنواره و مراسم سینمایی دیگر درخشیده است.
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