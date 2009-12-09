پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است: هیچ کشوری عاری از تبعیض نیست. آن را همه جا به گونه های مختلف می بینیم: کهنه و نو، پنهانی و پرصدا، علنی و محرمانه. ممکن است به صورت نژادپرستی نهادینه، به صورت نزاع قومی، به صورت حوادث نابردبارانه و عدم پذیرش یا به صورت نسخه رسمی ملی تاریخ که هویت دیگران را انکار می کند ظاهر شود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: تبعیض، افراد و گروهها که نسبت به هجوم آسیب پذیر هستند را هدف قرار می دهد: افراد معلول، زنان و دختران، فقرا، مهاجران، اقلیتها و تمامی آنانی که متفاوت در نظر گرفته می شوند. این افراد آسیب پذیر غالباً از مشارکت در زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع خود محروم هستند. اما این قربانیان تبعیض تنها نیستند. سازمان ملل متحد در کنار ایشان متعهد به دفاع از حقوق تمامی آنان و به ویژه آسیب پذیرترینها است. این هویت و ماموریت ما است.

بان کی مون در ادامه پیام خود می نویسد: جامعه بین‌المللی حقوق بشر همچنان به مبارزه علیه تعصب و تنفر ادامه می دهد. آگاهیهای عمومی موجب ارایه حمایتهای حقوقی در برابر تبعیض و رفتار نابرابر به وسیله معاهدات جهانی شده است. اما تعهدات انتزاعی کافی نیستند. ما باید به مبارزه علیه نابرابری و نابردباری ادامه دهیم.

دبیر کل سازمان ملل در پایان پیام خود می نویسد: اینجانب از مردم در هر جا، در هر سطح و مقام دعوت می کنم به سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای مبارزه علیه تبعیض ملحق شوند.