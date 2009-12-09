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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز حقوق بشر (10 دسامبر 2009 برابر با 19 آذر 1388) از مردم دعوت کرد برای مبارزه علیه تبعیض به سازمان ملل متحد ملحق شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است: هیچ کشوری عاری از تبعیض نیست. آن را همه جا به گونه های مختلف می بینیم: کهنه و نو، پنهانی و پرصدا، علنی و محرمانه. ممکن است به صورت نژادپرستی نهادینه، به صورت نزاع قومی، به صورت حوادث نابردبارانه و عدم پذیرش یا به صورت نسخه رسمی ملی تاریخ که هویت دیگران را انکار می کند ظاهر شود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: تبعیض، افراد و گروهها که نسبت به هجوم آسیب پذیر هستند را هدف قرار می دهد: افراد معلول، زنان و دختران، فقرا، مهاجران، اقلیتها و تمامی آنانی که متفاوت در نظر گرفته می شوند. این افراد آسیب پذیر غالباً از مشارکت در زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع خود محروم هستند. اما این قربانیان تبعیض تنها نیستند. سازمان ملل متحد در کنار ایشان متعهد به دفاع از حقوق تمامی آنان و به ویژه آسیب پذیرترینها است. این هویت و ماموریت ما است.

بان کی مون در ادامه پیام خود می نویسد: جامعه بین‌المللی حقوق بشر همچنان به مبارزه علیه تعصب و تنفر ادامه می دهد. آگاهیهای عمومی موجب ارایه حمایتهای حقوقی در برابر تبعیض و رفتار نابرابر به وسیله معاهدات جهانی شده است. اما تعهدات انتزاعی کافی نیستند. ما باید به مبارزه علیه نابرابری و نابردباری ادامه دهیم.

دبیر کل سازمان ملل در پایان پیام خود می نویسد: اینجانب از مردم در هر جا، در هر سطح و مقام دعوت می کنم به سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای مبارزه علیه تبعیض ملحق شوند.

کد مطلب 996886

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