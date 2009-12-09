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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

تیرملک خبر داد:

مازندران رتبه اول گازرسانی روستایی در کشور را دارد

مازندران رتبه اول گازرسانی روستایی در کشور را دارد

ساری - خبرگزاری مهر:‌ معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران گفت: ‌مازندران رتبه اول گازرسانی روستایی را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، مرتضی تیرملک پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح گازرسانی به دو روستای پطرود و لپو صحرا با اشاره به اینکه امکان گازرسانی به 1800 روستای واقع در دشت مهیاست، خاطرنشان کرد: تاکنون مبلغ پنج هزار و 612 میلیارد ریال برای گازرسانی در استان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه آن دسته از روستاهایی که تاکنون از نعمت گاز برخوردار نشده اند به دلیل صعب العبور بودن راه دسترسی است، تصریح کرد:‌ با اتمام عملیات گازرسانی به دو روستای پطرود و لپو صحرا، صددرصد خانوارهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شدند.

به گفته وی با وجود سختیهای طاقت فرسا پروژه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان با سرعت خوبی در حال انجام است.

معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران شهرستان جویبار را یکی از مناطق سبز استان اعلام کرد و اظهار داشت: شهرستان جویبار پس از شهرستان هایی چون محمود آباد، بابلسر، قائمشهر و فریدونکنار پنجمین شهر پاک استان است.

وی بر رعایت نکات ایمنی در خصوص استفاده از گاز طبیعی تاکید کرد و یادآور شد: عدم رعایت موارد ایمنی در استفاده از گاز خسارت جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

تیرملک خواستار هماهنگی با ادارات گاز در خصوص هرگونه حفاری در مسیر لوله های گاز از سوی مشترکین شد.

کد مطلب 996889

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