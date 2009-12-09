دومین نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک کیش با حضور 102 شرکت داخلی و خارجی از 8 کشور چین، کره، ترکیه، آلمان، هلند، فرانسه، عربستان و هند در متراژ 7 هزار متر مربع در جزیره کیش آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی، محصولات ساخته شده و نیم ساخته و ماشین آلات صنعت لاستیک و پلاستیک به نمایش گذاشته می شود. ضمن اینکه برخی تولید کنندگان نیز در زمینه نانوتکنولوژی به معرفی جدیدترین دستاوردهای روز دنیا پرداخته اند.

اسدالله کریمی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از این نمایشگاه گفت: اهمیت استراتژیک صنایع پتروشیمی به دلیل اشتغالزایی فراوان در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست و وفاداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز این فرصت را فراهم آورده که صنایع پتروشیمی به طور قابل ملاحظه توسعه یافته و زمینه لازم را برای رشد و توسعه صنایع پایین دستی آن به ویژه لاستیک و پلاستیک فراهم آورند.

وی افزود: تولید کنندگان لاستیک و پلاستیک در کشور با برخورداری از مزیت های نسبی در امر تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز برای تولید و دسترسی آسان به نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد در شرایطی کاملا رقابتی برای تولید و صادرات محصولات لاستیک و پلاستیکی قرار دارند.

به گفته کریمی استفاده گسترده از پلاستیک در صنایع بسته بندی به جای مواد سلولزی نگرانیهای بشر از نابودی جنگل ها را برطرف کرده ولی در عین حال این خطر را به وجود آورده است که در صورت عدم استفاده از روش های نوین برای بازیافت پلاستیک خسارت های جدی به محیط زیست وارد شود از این رو ضرورت دارد با به کار بردن روش های مناسب پلاستیک از سایر مواد زاید تفکیک شده و به نحو مطلوب بازسازی شود.