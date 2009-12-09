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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۱

زمان برگزاری انتخابات عراق به 16 اسفند تغییر یافت

زمان برگزاری انتخابات عراق به 16 اسفند تغییر یافت

کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که ریاست جمهوری عراق زمان برگزاری انتخابات را به 16 اسفند تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "قاسم العبودی" سخنگوی رسمی کمیساریای عالی انتخابات خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری در گفتگوی تلفنی با "نصیر العانی" رئیس دیوان ریاست جمهوری اعلام کرد که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از 6 مارس به 7 مارس (16 اسفند) تغییر کند.

به دلایل تغییر زمان برگزاری انتخابات اشاره ای نشده است.

خاطرنشان می شود که شورای ریاست جمهوری روز گذشته در نشستی با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد موسوم به "یونامی" زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را 6 مارس (15 اسفند) اعلام کرده بود.

کد مطلب 996894

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