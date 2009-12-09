زمان برگزاری انتخابات عراق به 16 اسفند تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "قاسم العبودی" سخنگوی رسمی کمیساریای عالی انتخابات خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری در گفتگوی تلفنی با "نصیر العانی" رئیس دیوان ریاست جمهوری اعلام کرد که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از 6 مارس به 7 مارس (16 اسفند) تغییر کند.

به دلایل تغییر زمان برگزاری انتخابات اشاره ای نشده است.

خاطرنشان می شود که شورای ریاست جمهوری روز گذشته در نشستی با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد موسوم به "یونامی" زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را 6 مارس (15 اسفند) اعلام کرده بود.