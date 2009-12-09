صدور دفترچه های بیمه المثنی 61 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با ابراز نگرانی در این خصوص گفت:‌ بیمه شدگان تامین اجتماعی توجه داشته باشند که هر برگ از دفترچه های بیمه آنها مانند چک سفید امضاء است که بی دقتی در حفظ و نگهداری آنها نه تنها برای سازمان تامین اجتماعی بلکه برای خود بیمه پرداز نیز هزینه ایجاد می کند.

محمدرضا صفاهانی با تشریح نقش پرونده پزشکی در پیگیری بیماریها و روند سلامت افراد افزود: نکته حایز اهمیت دیگر اینکه دفترچه های درمانی حکم شناسنامه و پرونده پزشکی بیمه شدگان محترم را دارد. بنابراین لازم است در حفظ و نگهداری آنها مراقبت جدی به عمل آورند.

وی افزود: ضمناً طبق قانون در صورت فراهم ساختن امکان استفاده من غیر حق افراد از دفترچه های درمانی، علاوه بر اعمال مجازاتهای مربوط برای متخلفین، خسارتهای وارده به سازمان تامین اجتماعی از طریق مراجع قانونی نیز از آنها مسترد خواهد شد.

صفاهانی گفت: ‌براساس آخرین آمار و اطلاعات مربوط به نیمه اول سال جاری بیش از 26 هزار دفترچه المثنی در شعب تهران صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تعداد 10 هزار مورد افزایش را نشان می دهد.