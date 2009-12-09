  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

دیک چنی :

محاکمه عاملان حوادث 11 سپتامبر یک اشتباه بزرگ است

محاکمه عاملان حوادث 11 سپتامبر یک اشتباه بزرگ است

در حالی که متهمان بازداشت شده در ارتباط با حوادث تروریستی 11 سپتامبر بدون محاکمه شدن در زندان به سر می برند، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا محاکمه این افراد در ایالات متحده را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیک چنی" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اعلام این مطلب در ادامه گفت : محاکمه "خالد شیخ محمد" در نیویورک او را تبدیل به انسانی معروفتر از بن لادن می کند.

معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه افزود : محاکمه شیخ محمد در آمریکا او را تبدیل به یک قهرمان می کند و شدت این واقعه در میان افراطیون بیشتر خواهد بود. اگر شما می خواهید نسل جدیدی از تروریست ها را شکل دهید، خوب شیخ محمد را محاکمه کنید.

 تصویر خالد شیخ محمد قبل و بعد از بازداشت

خالد شیخ محمد که ملیتی کویتی دارد در اول مارس سال 2003 در روالپندی پاکستان بازداشت شد. وی علاوه بر حملات 11 سپتامبر موارد اتهامی دیگری را نیز در پرونده خود دارد. از وی به عنوان مغز متفکرحملات 11 سپتامبر یاد می شود.

این در حالی است که چندی پیش کاخ سفید از تصمیم خود برای محاکمه عاملان حادثه 11 سپتامبر خبر داده بود.

اما این تصمیم با مخالفت هایی همراه شد و بیشترین اعتراض را به این تصمیم جمهوریخواهان آمریکا داشته و اعلام کرده اند که دولت آمریکا از چه شواهدی می خواهد علیه مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و همراهان او استفاده کند و یا با اتکا به چه اسنادی می خواهد این افراد را محکوم کند.    

در همین رابطه روزنامه لس آنجلس تایمز چندی پیش نوشته بود: اعتراض مقامات آمریکایی از آن رو است که می ترسند که شواهد کافی برای محکوم کردن این افراد در دست نباشد و مواردی همچون شکنجه و استفاده از روش های خشن در گرفتن اعتراف از آنها از قبیل استفاده از روش غرق مصنوعی تبدیل به عاملی برای تبرئه آنها شود. 

کد مطلب 996896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها