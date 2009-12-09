محاکمه عاملان حوادث 11 سپتامبر یک اشتباه بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیک چنی" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اعلام این مطلب در ادامه گفت : محاکمه "خالد شیخ محمد" در نیویورک او را تبدیل به انسانی معروفتر از بن لادن می کند.

معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه افزود : محاکمه شیخ محمد در آمریکا او را تبدیل به یک قهرمان می کند و شدت این واقعه در میان افراطیون بیشتر خواهد بود. اگر شما می خواهید نسل جدیدی از تروریست ها را شکل دهید، خوب شیخ محمد را محاکمه کنید.

تصویر خالد شیخ محمد قبل و بعد از بازداشت

خالد شیخ محمد که ملیتی کویتی دارد در اول مارس سال 2003 در روالپندی پاکستان بازداشت شد. وی علاوه بر حملات 11 سپتامبر موارد اتهامی دیگری را نیز در پرونده خود دارد. از وی به عنوان مغز متفکرحملات 11 سپتامبر یاد می شود.

این در حالی است که چندی پیش کاخ سفید از تصمیم خود برای محاکمه عاملان حادثه 11 سپتامبر خبر داده بود.

اما این تصمیم با مخالفت هایی همراه شد و بیشترین اعتراض را به این تصمیم جمهوریخواهان آمریکا داشته و اعلام کرده اند که دولت آمریکا از چه شواهدی می خواهد علیه مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و همراهان او استفاده کند و یا با اتکا به چه اسنادی می خواهد این افراد را محکوم کند.

در همین رابطه روزنامه لس آنجلس تایمز چندی پیش نوشته بود: اعتراض مقامات آمریکایی از آن رو است که می ترسند که شواهد کافی برای محکوم کردن این افراد در دست نباشد و مواردی همچون شکنجه و استفاده از روش های خشن در گرفتن اعتراف از آنها از قبیل استفاده از روش غرق مصنوعی تبدیل به عاملی برای تبرئه آنها شود.