مسابقات واترپلو قهرماني كشور از امروز آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ، مسابقات واترپلو اين رده سني كه با استقبال استانها و تيمهاي مختلف روبرو گرديده با حضور چهارده تيم انجام خواهد شد وتيمهاي اصفهان ، كرج ، تهران ، قزوين ، يزد، كرمانشاه، فارس ، كرمان ، خراسان ، برق زنجان ، خوزستان ، گيلان ، كهكيلويه و بوير احمد و توابع تهران درآن شركت نموده اند.

شايان ذكراست كه پس از اتمام مسابقات واترپلو زير 18 سال كشور ، مسابقات قهرماني واترپلو زير 16 سال و پس از آن جشنواره قهرماني واترپلو زير 14 سال كشور نيز در دانشگاه تربيت معلم كرج انجام خواهد شد.

تشكيل كميته موزون شنا

كميته شناي موزون با حضور اعضاي آن و فرشته عدل نايب رييس فدراسيون شنا در محل فدراسيون برگزار گرديد. اين نشست به منظور بررسي نحوه برگزاري اولين دوره مسابقات كشوري شناي موزون و ارايه راهكار جهت اجراي عملي اين مسابقات و مشكلات پيش رو برگزار شد. همچنين بررسي امكان چاپ كتب شناسي موزون ، دعوت از بانوان جوان و فعال جهت همكاري در زمينه هاي مختلف در شناي موزون ، پيشنهاد تاسيس مدرسه شناي موزون وتشكيل كلاسهاي تربيت مدرس ، از موارد ديگر مطرح شده در اين جلسه بود.