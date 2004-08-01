مسابقات واترپلو قهرماني كشور از امروز آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ، مسابقات واترپلو اين رده سني كه با استقبال استانها و تيمهاي مختلف روبرو گرديده با حضور چهارده تيم انجام خواهد شد وتيمهاي اصفهان ، كرج ، تهران ، قزوين ، يزد، كرمانشاه، فارس ، كرمان ، خراسان ، برق زنجان ، خوزستان ، گيلان ، كهكيلويه و بوير احمد و توابع تهران درآن شركت نموده اند.
شايان ذكراست كه پس از اتمام مسابقات واترپلو زير 18 سال كشور ، مسابقات قهرماني واترپلو زير 16 سال و پس از آن جشنواره قهرماني واترپلو زير 14 سال كشور نيز در دانشگاه تربيت معلم كرج انجام خواهد شد.
تشكيل كميته موزون شنا
كميته شناي موزون با حضور اعضاي آن و فرشته عدل نايب رييس فدراسيون شنا در محل فدراسيون برگزار گرديد. اين نشست به منظور بررسي نحوه برگزاري اولين دوره مسابقات كشوري شناي موزون و ارايه راهكار جهت اجراي عملي اين مسابقات و مشكلات پيش رو برگزار شد. همچنين بررسي امكان چاپ كتب شناسي موزون ، دعوت از بانوان جوان و فعال جهت همكاري در زمينه هاي مختلف در شناي موزون ، پيشنهاد تاسيس مدرسه شناي موزون وتشكيل كلاسهاي تربيت مدرس ، از موارد ديگر مطرح شده در اين جلسه بود.
مسابقات واترپلو قهرماني زير 18 سال كشور ازامروز يكشنبه يازدهم مرداد لغايت پانزدهم مرداد در دانشگاه تربيت معلم كرج برگزار مي گردد.
به گزارش خبرنگار" مهر" ، مسابقات واترپلو اين رده سني كه با استقبال استانها و تيمهاي مختلف روبرو گرديده با حضور چهارده تيم انجام خواهد شد وتيمهاي اصفهان ، كرج ، تهران ، قزوين ، يزد، كرمانشاه، فارس ، كرمان ، خراسان ، برق زنجان ، خوزستان ، گيلان ، كهكيلويه و بوير احمد و توابع تهران درآن شركت نموده اند.
نظر شما