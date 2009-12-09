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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۲

ابومازن:

در صورت مخالفت حماس انتخابات در کرانه باختری برگزار نمی شود

در صورت مخالفت حماس انتخابات در کرانه باختری برگزار نمی شود

رئیس تشکیلات خودگردان تاکید کرد: در صورتی که حماس با برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در غزه مخالفت کند، این انتخابات در کرانه باختری نیز اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، "محمود عباس" ریاست تشکیلات خودگردان روز گذشته در جمع رسانه ها در بیروت، برگزاری انتخابات در کرانه باختری را منوط به موافقت حماس با این مسئله دانست.

وی با اشاره به اینکه تصمیمش مبنی بر از انصراف از حضور در دور آتی انتخابات مانور و تاکتیک سیاسی نبوده است، تاکید کرد: هرگز از تصمیم خود مبنی بر عدم نامزدی برای انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان، منصرف نخواهم شد.

ابومازن در ادامه با اشاره به مسئله آشتی ملی فلسطین، اظهار داشت: ما هرگز نمی خواهیم ملت فلسطین وحدت نداشته باشد.

وی با اشاره به امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین توسط جنبش فتح، افزود: مذاکرات هم اکنون متوقف شده است و ما در این زمینه منتظر جواب حماس و البته تحولات انتخاباتی پیش رو هستیم.

ریاست تشکیلات خودگردان در پاسخ به سوالی درباره نقش آفرینی آمریکا در از سرگیری مذاکرات سازش، اظهار داشت: آمریکایی ها وعده ای دادند که به آن عمل نکردند.

چندی پیش منابع آگاه مصری از فشار آمریکا بر قاهره در زمینه تاخیر در نهایی کردن توافقنامه آشتی ملی خبر داده بودند.

کد مطلب 996900

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