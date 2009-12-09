سخنران مذهبی بایدکلام خود را باور داشته باشد/ لزوم انتخاب مباحث مناسب

حجت الاسلام حسین فتحی مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت خلوص به عنوان یکی از ویژگیهای سخنران مذهبی و مبلغ گفت: مهمترین نکته برای کسی که می خواهد مطالب آیینی و مذهبی بیان کند این است که خود از درون و باطن با مطلب ارتباط قلبی داشته باشد که این امر بیشترین اثرگذاری را در مخاطب خواهد داشت.

سخنران مذهبی باید کلام خود را باور داشته باشد

وی افزود: در سخنرانیهای مذهبی مطالبی بیان می شوند که با سرنوشت مردم مربوط هستند، از این رو سخنران باید در مرحله اول به کلام خود باور داشته باشد و پس از آن هم اگر فنون سخن و کلام را در آن لحاظ کند نتیجه عالی خواهد داشت. گاهی کسی بیان زیبایی ندارد اما چون مطلبی که بیان می کند به آن معرفت و باور دارد نقص و کاستی های بیان را پوشش می دهد و مخاطب نیز عموما از سخنران و یا سخنرانی استقبال می کند که به مطالب خود باور دارند.

انتخاب موضوعات مناسب

حجت الاسلام فتحی در رابطه با انتخاب موضوع برای ایراد سخنرانیهای مذهبی به ویژه در ماه محرم گفت: کمال اسلام این است که برای تمام زمانها و مکانها دستوراتی دارد. طبیعتا در ماه محرم سخنران با مخاطبانی رو به رو است که عاشقانه پای منبر نشسته و دلهای آماده دارند از این رو انتخاب موضوع در چنین زمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال با تأکید بر ضرورت موقعیت شناسی توسط سخنران، گفت: سخنران باید زمان و مکان درست را برای بیان وقایع عاشورا بشناسد. امروز در حالی که دشمن تلاش می کند با ابزارهای سمعی و بصری، کتاب، سی دی و اینترنت وارد جنگ نرم شود، سخنران باید برای مقابله با چنین جنگی محور مطالب خود را روی همان نقطه قرار داده و دستورات دینی خود را در رابطه با آن بیان کند.

حجت الاسلام حسین فتحی با اشاره به ضرورت مخاطب شناسی مبلغ و اینکه هنر مبلغ این است که بداند برای مخاطب امروز خود با توجه به تمام پیشینیه های ذهنی که از وی دارد چه مطالبی را بازگو کند، تأکید کرد: ما در هیچ جایگاهی از شنیدن مسائل مربوط به احکام شرعی بی نیاز نیستیم. مبلغ هنگامی که حقایق دین را در نگاه عاشورا بیان می کند، باید چاشنی احکام را درنظر داشته باشد، حتی اگر تعداد احکام دینی که بیان می کند اندک بوده و این مسائل در نگاه عده ای پیش پا افتاده به نظر برسد.