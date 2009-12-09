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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

استقرار 50 اکیپ برف روبی در جاده های استان کردستان

استقرار 50 اکیپ برف روبی در جاده های استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان کردستان از استقرار 50 اکیپ برف روبی در سطح جاده های این استان در آستانه فصل زمستان خبر داد.

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای جلوگیری از انسداد راه های استان کردستان به ویژه در مسیرهای اصلی 50 اکیپ برف روبی اداده کل راه و ترابری در سطح جاده های استان مستقر شده و نسبت به ارائه خدمات مختلف اقدام می کنند.

وی ادامه داد: اکیپ های برف روبی در سطح جاده های استان کردستان از 15 آذرماه فعالیت های خود را آغاز کرده اند و به تمامی دستگاه ها و امکانات مورد نیاز نیز تجهیز شده اند تا در موقع لزوم خدمات لازم در خصوص برف روبی و کمک به مسافرین را انجام دهند.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان خاطرنشان کرد: در سال جاری اداره کل راه و ترابری استان بخشی از فعالیت های برف روبی خود را به بخش های خصوص واگذار کرده و در مواردی نیز با توجه به کمبودها از وسائل نقلیه بخش های غیردولتی بهره گرفته است.

قادری گفت: در سال جاری کار برف روبی و خدمات ویژه راهداری در فصل زمستان توسط 350 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و بیش از 400 نیروی راهدار در سطح جاده های استان کردستان صورت می گیرد.

وی بیان داشت: در همین راستا و برای توسعه فعالیت های برف روبی و خدمت رسانی به مسافرین 50 مرکز استقرار در سطح جاده های استان به ویژه در مسیرهای اصلی راه اندازی شده و در کنار این مهم تجهیزات مورد نیاز راهدارخانه های استان نیز افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان گفت: با توجه به وضعیت منطقه و همچنین وجود گردنه های صعب العبور، اکیپ های برف روبی و راهداری استان در تمامی این مسیرها استقرار پیدا کرده اند و همکاری و هماهنگی لازم با سایر دستگاه های متولی به ویژه پلیس راه، هلال احمر و اورژانس نیز صورت گرفته است.

قادری در پایان عنوان کرد: علیرغم بارش های دو روز گذشته در استان خوشبختانه هم اکنون هیچ مسیری مسدود نیست و تمامی جاده های اصلی و فرعی استان کردستان باز و تردد وسائل نقلیه در آنها به راحتی امکان پذیر است.

کد مطلب 996906

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