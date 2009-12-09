استقرار 50 اکیپ برف روبی در جاده های استان کردستان

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای جلوگیری از انسداد راه های استان کردستان به ویژه در مسیرهای اصلی 50 اکیپ برف روبی اداده کل راه و ترابری در سطح جاده های استان مستقر شده و نسبت به ارائه خدمات مختلف اقدام می کنند.

وی ادامه داد: اکیپ های برف روبی در سطح جاده های استان کردستان از 15 آذرماه فعالیت های خود را آغاز کرده اند و به تمامی دستگاه ها و امکانات مورد نیاز نیز تجهیز شده اند تا در موقع لزوم خدمات لازم در خصوص برف روبی و کمک به مسافرین را انجام دهند.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان خاطرنشان کرد: در سال جاری اداره کل راه و ترابری استان بخشی از فعالیت های برف روبی خود را به بخش های خصوص واگذار کرده و در مواردی نیز با توجه به کمبودها از وسائل نقلیه بخش های غیردولتی بهره گرفته است.

قادری گفت: در سال جاری کار برف روبی و خدمات ویژه راهداری در فصل زمستان توسط 350 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و بیش از 400 نیروی راهدار در سطح جاده های استان کردستان صورت می گیرد.

وی بیان داشت: در همین راستا و برای توسعه فعالیت های برف روبی و خدمت رسانی به مسافرین 50 مرکز استقرار در سطح جاده های استان به ویژه در مسیرهای اصلی راه اندازی شده و در کنار این مهم تجهیزات مورد نیاز راهدارخانه های استان نیز افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان گفت: با توجه به وضعیت منطقه و همچنین وجود گردنه های صعب العبور، اکیپ های برف روبی و راهداری استان در تمامی این مسیرها استقرار پیدا کرده اند و همکاری و هماهنگی لازم با سایر دستگاه های متولی به ویژه پلیس راه، هلال احمر و اورژانس نیز صورت گرفته است.

قادری در پایان عنوان کرد: علیرغم بارش های دو روز گذشته در استان خوشبختانه هم اکنون هیچ مسیری مسدود نیست و تمامی جاده های اصلی و فرعی استان کردستان باز و تردد وسائل نقلیه در آنها به راحتی امکان پذیر است.