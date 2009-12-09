رئیس پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری به مهر خبر داد: نمایه 19هزار مستند علمی از محققان کشور/ شتاب پژوهش کاهش نیافته است

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر کاهش برونداد پژوهشی و سیر نزولی تولید علم کشور در نمایه نامه های بین المللی را نادرست خواند و گفت: سنجش تولید علم تنها از طریق سه نمایه نامه ISI، اسکوپوس و ISC امکانپذیر است که آمار تولید علم ایران در موسسه اطلاعات علمی ISI نشان از افزایش بسیار چشمگیر تولید علم دارد به طوریکه تولیدات علمی در 11 ماه سال 2009 در مقایسه با سال 2008 به میزان 6 هزار رشد داشته است.

وی آمار تولید علم ایران در سال 2009 را تا این لحظه برابر با 19 هزار اعلام کرد و گفت: شتاب رشد علمی ایران به گونه ای است که حتی وقتی خود را با کشور ترکیه مقایسه می کنیم فاصله اندکی را در حد 4 تا 5 هزار مقاله می بینیم که این مسئله با توجه به افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری که موتور محرکه تولید علم هستند قابل از بین بردن است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری به مهر گفت: سیاستگذاری های مناسب به ویژه افزایش سهم بودجه های پژوهش از تولید ناخالص داخلی می تواند این شکاف را پر کند.

وی اظهار داشت: کشور ما تا سال 2006 رشد بسیار ناچیزی در تولید علم داشت به طوری که نمی توانستیم آمار آن را اعلام کرد.

معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به مهر گفته است: تعداد مقالات ایرانی ثبت شده در نمایه نامه های بین المللی به طور محسوسی کاهش یافته است به طوری که برای اولین بار پس از 20 سال، شتاب پژوهش در ایران رو به افول نهاد.