دلایل هراس کشورهای عربی از واقعیت عراق جدید/ دخالت عربی محرز است

"محمد الحمیداوی" عضو حزب فضیلت اسلامی در پارلمان عراق در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اظهارات "فلاح حسن شنشل" یکی از نمایندگان پارلمان عراق که از دخالت کشورهای عربی از جمله عربستان در انتخابات عراق و اعزام تروریست برای شکست روند سیاسی این کشور سخن گفته بود، اظهار داشت : کشورهای عربی حتی یک روز هم از واقعیت سیاسی عراق خرسند نبوده و نیستند و معتقدم این کشورها در برابر تثبیت روند سیاسی عراق ساکت نمی مانند و برای دخالت در امور عراق به دنبال بهانه تراشی هستند .

وی افزود : معتقدم کشورهای عربی با تسهیل عبور و حمایت از تروریستها به عراق، امنیت و عملیات نیروهای امنیتی بر ضد تروریستها را بازیچه خود قرار داده اند.

عضو حزب فضیلت اسلامی در پارلمان عراق خاطر نشان کرد: به اعتقاد من، دخالت کشورهای عربی در امور داخلی عراق واضح است و بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا تمام کشورهای عربی از جمله عربستان، تعامل مثبتی با واقعیت سیاسی عراق جدید ندارند و با وجود گذشت هفت سال از تغییرات سیاسی در عراق(سرنگونی صدام) همچنان رویکرد انعطاف ناپذیری را در پیش گرفته اند از جمله عربستان که همچنان از بازگشایی سفارت خود در بغداد خودداری می کند.

وی افزود : به اعتقاد من اظهارات اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر درباره عربستان و تاکید وی بر موضع منفی این کشور در برابر عراق، به وضوح نشان داد که این کشور نقش منفی در داخل جامعه عراق بازی می کند.

دلایل نگرانی کشورهای عربی از واقعیت سیاسی عراق جدید

محمد الحمیداوی درباره علت نگرانی و هراس کشورهای عربی از واقعیت سیاسی عراق جدید به مهر گفت : معتقدم دو عامل اساسی وجود دارد اولین علت نگرانی این کشورها، هراس از تجربه دموکراتیک است، زیرا بیشتر این کشورها، دارای حکومتهای مستبد و سرکوبگر هستند و رای و اراده ملت در این کشورها و تصمیم گیریهای سیاسی هیچ ارزش و جایگاهی ندارد و به همین سبب از انتقال تجربه دموکراتیک عراق به کشورهای خود هراس دارند.

دومین دلیل نگرانی کشورهای عربی، نگاه طایفه ای و قومیت گرایی این کشورها به عراق است؛ آنها همواره با طرح اتهامات و دروغگویی ها علیه شیعیان و تکفیر این بخش اکثریت ملت عراق، رویکرد طایفه ای خود را اثبات کرده اند.

نگاه قومیت گرایی این کشورها دیگر عامل نگرانی آنها از واقعیت سیاسی عراق جدید است؛ این کشورها به عنوان مثال کُردها و بسیاری از شیعیان عراق را غیر عرب می دانند و متهم به دنباله روی و وابستگی به کشورهای دیگر می کنند

وی خاطر نشان کرد : معتقدم عوامل طایفه ای و قومیت گرایی و نگرانی از انتقال تجربه دموکراتیک عراق به خارج از جمله دلایل وحشت سران کشورهای عربی از جمله عربستان واقعیت سیاسی عراق جدید است .

تاخیر در برگزاری انتخابات اجتناب ناپذیر است

الحمیداوی درباره انتخابات پارلمانی آتی عراق تاکید کرد : تمام شواهد و قرائن نشان می دهد انتخابات شاید به دلیل تدابیر فنی و همچنین فشردگی مراسم مذهبی، به تعویق می افتد، اما نه برای مدتی طولانی.

وی افزود : مردم جنوب عراق با پای پیاده برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین(ع) به سوی کربلا شاید ده روز پیش از اربعین حرکت می کنند و این حرکت گسترده مردمی با انتخابات پارلمانی همزمان می شود و به همین سبب انتخابات شاید برای مدتی کوتاه به تعویق افتاد .

خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.

اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق وابسته به طیف اقلیت جامعه عراق در وتوی آن می رفت تا برگزاری این رویداد مهم را در هاله ای از ابهام قرار دهد، اما با هشدارهای نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری و حتی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، در نهایت پارلمان عراق در نشست فوق العاده خود در شامگاه یکشنبه 15 آذر، قانون جدید انتخابات عراق با اجماع نهایی اکثریت پارلمان و با رسیدن به راه حل توافقی به تصویب رسید به طوری که طارق الهاشمی (معاون رئیس جمهور) توانایی وتوی مجدد آن را نخواهد داشت.

الهاشمی در سخنانی کوتاه در این باره گفته است : با توجه به اینکه بر جزئیات قانون جدید توافق صورت گرفته است، مخالفتی با آن ندارم.

هر چند ، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق فعالیتهای خود را از صبح دوشنبه 16 آذر از سرگرفته است، اما گمانه زنی ها از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در فوریه 2010 خبر می دهند.