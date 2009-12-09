50 هزار راکت تنیس روی میز در میان هیئتهای ورزشی توزیع شده است

محمد زارع پور در حاشیه مسابقات بین المللی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 200 عدد میز تنیس روی میز، 500 دست تور، 60 هزار توپ و 50 هزار راکت در بین ورزشکاران و هئیتهای ورزشی شهرستانها توزیع شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ورزشکاران نوجوان، جوان و بزرگسال در این رشته به 17 هزار نفر افزایش یافته است و تلاش می کنیم تا با توسعه این رشته جذاب و کم هزینه، در بین مردم همه گیر شود.

زارع پور توسعه رشته تنیس روی مز در بخش بین المللی و قهرمانی و نیز همگانی را از اولویتها و سیاستهای امسال فدراسیون دانست و اظهار داشت: در برنامه پنج ساله به گونه ای حرکت خواهیم کرد تا در این رشته که تیمهای قدرتمند و مطرحی در آسیا دارد بتوانیم مدال کسب کنیم و با همگانی کردن آن در همه سطوح از جمله مدارس، دانشگاه ها و بین بانوان علاقمندان بیشتری را جذب آن کنیم.

وی به تقویم ورزشی این رشته اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر مسابقات لیگ دسته اول با 12 تیم و لیگ بانوان با شش تیم شروع شده و رقابتهای لیگ برتر نیز تا 10 روز دیگر آغاز خواهد شد و در صدد هستیم مسابقات قهرمانی تنیس روی میز راهم با توجه به توانمندی و امکانات قزوین در این استان برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور افزود: مسابقات قهرمانی پیشکسوتان در اسفند ماه در کرج، المپیاد جوانان در قسمت دختران و پسران در دهه فجر و لیگ پیشکسوتان در بوشهر از جمله برنامه های داخلی و شرکت در رقابتهای جهانی بزرگسالان، جوانان جهان در مسکو و نوجوانان در پاکستان از تورنمنتهای خارجی خواهد بود.

زارع پور یادآور شد: در حال حاضر تمامی هیئتها دارای مکان مناسب برای تمرین هستند و شش سالن بین المللی نیز در سطح کشور وجود دارد و هیئت استان قزوین با ارزیابی در بخشهای آموزش، حضور در رقابتهای باشگاهی، قهرمانی، بین المللی و توسعه فعالیتها در زمره هیئتهای ورزشی برتر در سطح کشور شناخته شده است به طوریکه در دو سال اخیر بارها از سوی فدراسیون مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در بین یک هزار و 500 هیئت ورزشی سراسر کشور شش هیئت به عنوان نمونه انتخاب شدند که از میان آنها دو هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و قزوین به عنوان هیئت برتر در کشور شناخته شدند.

زارع پور از راه اندازی آکادمی پینگ پنگ به عنوان عامل مهمی در ارتقا کیفی این رشته ورزشی یاد کرد و اظهار داشت: در طول سال گذشته تعداد ورزشکاران این رشته بیش از 40 درصد افزایش یافت و امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده در مسیر توسعه و همگانی کردن این رشته پر تحرک و جذاب ورزشی در کشور گام برداریم.