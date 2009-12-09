دیدگاه وزارت خارجه درباره اظهارات رئیس جمهور پیرامون سیاست خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه شنبه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید رئیس جمهور در سخنرانی خود در اصفهان گفته بود مدارکی در دست است که نشان می دهد آمریکا مانع از ظهور امام زمان (عج) می شود، آیا این مدارک در اختیار وزارت خارجه نیز قرار گرفته است، گفت: اظهارات رئیس جمهور بر اساس مواضع اصولی و مبانی اعتقادی ایران است که توسط ایشان در سخنرانی های مختلف تشریح می شود .

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید با توجه به اینکه رئیس جمهور ایران را مهمترین کشور جهان خوانده است آیا این موضع در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار دارد، گفت: سخنان ایشان به این معناست که در جهان امروز نقش خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است و کشورهای بزرگ و ابرقدرت همه به دنبال منافع خود در این منطقه هستند.

مهمانپرست ادامه داد: بر این اساس ایران با توجه به نقشی که در خاورمیانه ایفا می کند، به طوری طبیعی یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است.

دخالت غرب در امور داخلی ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور همچنین در بیان اینکه آیا سخنان کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه و اظهار نظر درباره تحولات اخیر پس از انتخابات در کشور به معنی دخالت در امور داخلی کشور است، تصریح کرد: روشن است این اظهار نظرها دخالت در امور داخلی کشور ماست. بهتر است کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه بیشتر از این فرصت ها برای پرداختن به حل مشکلات داخلی خود استفاده کنند تا حوادث کمتری در جامعه خود داشته باشند.

مذاکره با آمریکا در دستور کارنیست

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر منتفی شدن مذاکره با آمریکا از طرف ایران نیز اظهار داشت: موضوع مذاکره با آمریکا هیچ وقت مطرح نبوده که حال منتفی شود یا نه.

مهمانپرست تاکید کرد: ایران هیچ گاه مذاکره با ایران را در دستور کار خود نداشته و ندارد. تنها موضوعی که در این زمینه مطرح بود مربوط به مذاکرات هسته ای می شد ، که گروه 1+5 خواسته بود در این مذاکرات نماینده آمریکا نیز حضور داشته باشد.

لحن تهدید آمیز را نمی پذیریم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره این موضوع که ترکیه قصد دارد نقش واسطه ای در پرونده هسته ای ایران ایفا کند، چیست تصریح کرد: خیلی از کشورها مایلند نقشی در این پرونده داشته باشند به دلیل اینکه کشورهای بزرگ مشکلاتی را در احقاق حقوق هسته ای کشورهایی همچون ایران ایجاد کرده اند و ممکن است ترکیه با نیت خوب و سالم به دنبال این موضوع باشد.

وی ادامه داد: مواضع ایران در این زمینه شفاف و روشن است و نیاز ایران نیز معلوم است.

مهمانپرست همچنین در این زمینه گفت: ما آماده مذاکره درباره بسته پیشنهادی هستیم ، اما آنچه مشخص است طرف مقابل نیز باید آمادگی مذاکره در این زمینه را داشته باشد. این در حالیست که در زمان حاضر یک نوع لحن تهدیدآمیز در کلام آنان وجود دارد که ما این لحن را نمی پذیریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: لحن تهدید آمیز مسیر اشتباهی برای انجام امور در این زمینه است و منجر به کوتاه آمدن ایران از حقوق اساسی خود نمی شود .

پیگیری سرنوشت 11 زندانی ایرانی در آمریکا

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید نتیجه پیگیریهای وزارت خارجه برای سرنوشت 11 نفر از ایرانیان زندانی در آمریکا به کجا انجامیده است، تصریح کرد: متاسفانه دولت آمریکا رویه ای غیر حقوقی را دنبال می کند و برای برخی ایرانیان دام می گذارد و با اسناد غیر واقعی سعی می کند آنان را گرفتار کند تا با این اقدام بتواند به ایران فشار وارد کند.

مهمانپرست تاکید کرد: با فعالیتها و پیگیریهای وزارت خارجه و اقدامات کنسولی حکم تبرئه 4 نفر از هموطنانمان که در زندانهای خارج از کشور حضور داشتند ، صادر شده اما برخی دیگر از ایرانیان در آمریکا همچنان گرفتار هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از بازداشت غیر قانونی برخی ایرانیان در کشور آمریکا یادآور شد: آمریکا غیر از اطلاع رسانی با تاخیر و اظهار نظرهای با تاخیر و جلسات غیر علنی اقدام دیگری انجام نداده است و این در حالی است که هنوز دادگاه برخی از این هموطنان تشکیل نشده است.

مهمانپرست با بیان اینکه اسامی فهرست 11 نفره از ایرانیان زندانی در آمریکا درست است، بیان داشت: آمریکا رویه ای غیر حقوقی برای اعمال فشار سیاسی به ایران در پیش گرفته و ما به این رویه به شدت معترضیم.

وی در عین حال گفت: وزارت امور خارجه همه تلاش خود را برای آزادی ایرانیان در بند در خارج از کشور به کار گرفته است.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه با بیان اینکه خانواده های هموطنان زندانی در آمریکا به شدت نسبت به وضعیت آنان اظهار نگرانی می کنند ، گفت: وزارت امور خارجه پیگیری سرنوشت این 11 تن را در دستور کار خود قرار دارد.

متکی در اجلاس منامه شرکت می کند

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به خبر خبرگزاری مهر پیرامون حضور وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی منامه اشاره داشت، گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس منامه شرکت می کند و همه موضوعات منطقه در اجلاس امنیتی منامه مطرح می شود و حضور آقای متکی بر این اساس است که مشارکت ایران در مسائل منطقه ضروری است و ایران آماده مشارکت در مسائل مربوط به منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در اجلاس منامه ضمن بیان دیدگاههای خود با مقامات کشور بحرین و دیگر مقامات حاضر در اجلاس منامه دیدارهای دوجانبه ای خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به ترکیه و احتمال میانجیگری ترکیه در بحث هسته ای ایران، بیان داشت: در رابطه با فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان با توجه به اینکه حقانیت عملکرد ما مورد تایید کشورهای مختلف از جمله عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی است برخی کشورها به دلیل صحیح ندانست رویه برخورد با ایران تلاش می کنند از حقانیت جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند و این موضوع محدود به کشور ترکیه نیست.

مهمانپرست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پیرامون سفر هیئتی از امارات عربی متحده به ایران سئوال کرد، یادآور شد: سفر هیئت های مختلف به جمهوری اسلامی ایران طبیعی است و این سفرها با توجه به روابط نزدیک ایران با کشورهای گوناگون صورت می گیرد و با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ در منطقه است طبیعی است که سفرهای متراکم و زیادی به ایران انجام شود.

واکنش ایران به ضرب العجل اوباما

مهمانپرست در واکنش به سئوال یکی از خبرنگاران که به اظهار نظر اوباما مبنی بر تعیین پایان سال میلادی برای تشدید تحریم ها علیه ایران اشاره داشت، خاطر نشان کرد: فرصتی که اعلام شد در ادامه رویه نادرست قبلی است و مهلت های تهدیدآمیز برای اعمال فشار کارآیی ندارد و ما با این تهدیدها فرصت دستیابی ملت ایران به دانش های نوین را از دست نمی دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: بهتر است کسانی که این مسائل را مطرح می کنند به دنبال این باشند که حقوق کشورهای عضو NPT را تامین کنند و تنها در این صورت است که موضوع سریعتر حل خواهد شد.

هر مرحله تحریم یک مرحله نزدیکی به خودکفایی

وی در عین حال با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران در گذشته، خاطر نشان کرد: تحریم ها برای کشور ما تازگی ندارد و این اقدامات همواره به نحوی بوده است که هر مرحله تحریم یک مرحله ما را به خودکفایی و استقلال نزدیک تر کرده است.

مهمانپرست افزود: اگر برخی بخواهند رویه گذشته را دنبال کنند نتیجه ای نخواهد داشت جز اینکه ما راهمان را محکم تر از گذشته دنبال کنیم.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات جلیلی و اردوغان سئوال کرد و گفت گفته می شود ایران در این دیدارها پیامی برای آمریکا به اردوغان داده است آیا صحت دارد که مهمانپرست در این خصوص تصریح کرد: روابط ما با سوریه و ترکیه نزدیک و صمیمانه و استراتژیک است و هم اکنون نیز در اوج این روابط قرار داریم و طبیعی است مقامات ما با مقامات کشورهای ترکیه و سوریه رایزنی مستمر داشته باشند و سفر اخیر آقای جلیلی به ترکیه و سوریه نیز در همین چارچوب بوده است.

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر مناسبات ایران با آژانس در صورت تداوم رفتار غیر معقول غرب گفت آیا این اظهار نظر به معنای خروج ایران از NPT است که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: اظهار نظر آقای لاریجانی همان نظر 290 نماینده مجلس است که از دولت خواستند در صورت تامین نشدن حقوق ایران در بحث هسته ای تعهدات حداکثری از سوی ایران اجرا نشود.

تبریک به مورلالس به خاطر پیروزی در انتخابات

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشور بولیوی اشاره کرد، گفت: لازم می دانیم پیروزی آقای مورالس را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بولیوی به ایشان و مردم بولیوی تبریک بگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

مهمانپرست درخصوص ارسال نامه منوچهر متکی به 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: طبق وعده داده شده نامه ها آماده و ارسال شد و امروز نیز این نامه ها برای اطلاع دیگران خبری خواهد شد.

همیشه آماده معاوضه و خرید سوخت هستیم

یکی از خبرنگاران با اشاره به سخنان رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی مبنی بر اینکه فشارهای خارجی و اظهار نظرهای داخلی باعث رسیدن بحث تبادل سوخت به وضع موجود شده است سئوال کرد آیا دولت موافق تبادل سوخت در خارج از کشور بوده است که مهمانپرست در پاسخ تاکید کرد: در رابطه با سوخت راکتور تهران ما نظراتمان را اعلام کرده ایم و رئیس جمهور نیز به صورت شفاف نظرش را اعلام کرده است. ما همواره تاکید داشته ایم که به عنوان عضو متعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به سوخت نیاز داریم و آژانس باید نیاز ما را برطرف کند.

وی خاطر نشان کرد: برای تامین سوخت راکتور تهران چند راه وجود دارد یکی این است که دارندگان این سوخت آن را به ما بفروشند و ما آمادگی خرید سوخت 20 درصد را داریم و راه دوم معاوضه سوخت 3.5 درصد تولید داخل با 20 درصد از خارج است اما به خاطر اینکه رفتار کشورهای غربی در گذشته به شکلی بوده که اعتماد مردم و مسئولان را سلب کرده و خلف وعده داشته اند نمی توانیم به راحتی به حرف آنان اعتماد کنیم که اگر این اعتماد جلب شود همیشه آمادگی معاوضه سوخت را داریم و این منافاتی با این بحث ندارد که خودمان برای تولید سوخت 20 درصد اقدام نکنیم.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه کشورهای غربی برای اعمال فشار به ایران موضوع تحریم بنزین را مطرح می کنند افزود: در شرایطی که کشورهای صاحب منابع سعی می کنند از بنزین برای فشار به ایران استفاده کنند طبیعی است که ما باید در فکر تامین نیاز خود در داخل باشیم و تولید سوخت هسته ای برنامه بلند مدت ایران است.

تشریح روند آزادی 5 ملوان انگلیسی

خبرنگاری از مهمانپرست درباره روند آزاد شدن 5 ملوان انگلیسی سئوال کرد که وی در این باره گفت: اتفاقاتی که در آبهای سرزمینی کشورها صورت می گیرد طبیعی است چون ورود سهوی و اشتباهی به آبهای سرزمینی هر کشوری ممکن است و در این صورت نخستین اقدام توسط مقامات محلی انجام می شود تا درباره جزئیات ورود، تجهیزات افراد و نیت آنان بررسی لازم را انجام دهند و اگر به این نتیجه برسند که ورود افراد سهوی بوده موضوع حل می شود و جنبه سیاسی پیدا نمی کند که درباره 5 ملوان انگلیسی همینطور بود و اصلا مسئله مهمی نبوده است.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در مذاکرات جلیلی با اردوغان موضوع ارسال سوخت ایران به ترکیه مطرح شد، اظهار داشت: آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است و طبیعی است که ایشان در سفرهای خود به کشورهای مختلف مسائل دو جانبه، منطقه ای و مهم را مد نظر قرار دهند و پیرامون آن رایزنی کنند.

اختلاف نظری در بحث هسته ای وجود ندارد

وی در پاسخ به قسمت دوم سئوال این خبرنگار که پرسید آیا تصمیم هیئت دولت برای احداث 10 سایت جدید غنی سازی اورانیوم مورد تایید شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است، تاکید کرد: هیچ تصمیمی در مسائل هسته ای ایران بدون هماهنگی کامل و عبور از کانال شورای عالی امنیت ملی صورت نمی گیرد و در این مورد نیز هیچ اختلاف نظر و بحث دوگانه وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران خبر احداث دستگاه های شنود در مرز عراق با ایران توسط عراق را تکذیب کرد و در عین حال گفت: اتفاقاتی که در مرزهای ما صورت می گیرد مورد توجه همه جانبه و حساسیت مسئولان قرار دارد و با هوشیاری و درایت این مسائل پیگیری می شود.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون تصویب قانون انتخابات پارلمان عراق، ابراز امیدواری کرد که مردم و احزاب عراق هر چه سریعتر با تفاهم و آرامش مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را فراهم کنند.

امنیت منطقه در گرو ثبات کشورها

وی اضافه کرد: آینده عراق باید از طرق دموکراتیک و با رای مردم و آرامش و ثبات تامین شود و همسایگان این کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران در این راه همه تلاش خود را خواهند کرد چون امنیت منطقه در گرو ثبات همه کشورهای منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون اخبار منتشر شده مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی و فسفری توسط عربستان در سرکوب شیعیان یمن، خاطر نشان کرد: در خصوص دخالت برخی کشورها در حوادث داخلی یمن و استفاده از سلاح های نامتعارف معتقدیم که درگیری مسلمانان روش درستی نیست و باید مشکلات از راه تفاهم به سرانجام برسد و کشورهایی که با جهان اسلام مشکل دارند از این درگیری ها بهره برداری خواهند کرد.

موضع ایران در رابطه با کوزوو تغییر نکرده

خبرنگاری از مهمانپرست سئوال کرد آیا موضع ایران در رابطه با استقلال کوزوو تغییر کرده است که مهمانپرست تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کوزوو را رد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی روابط ایران و عربستان را خوب و رو به گسترش توصیف کرد و گفت: ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند که می توانند در رشد و توسعه منطقه موثر باشند بر همین اساس ما آمادگی توسعه همکاری با همه کشورهای منطقه را داریم و معتقدیم ظرفیت فراوانی برای این توسعه همکاری ها وجود دارد.

یک نمونه از آزادی مذاهب در کشورهای مدعی!

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون رفراندوم صورت گرفته در کشور سوئیس برای ممنوعیت احداث مناره در این کشور به تماس تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه سوئیس اشاره کرد و گفت: در این گفتگوها مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به تبعیض قائل شدن به حقوق مسلمانان اعلام شد و به نظر ما این اقدام اخیر یک نمونه دیگر از نقض حقوق مذاهب در کشورهای مدعی آزادی مذاهب است.

طرف مقابل آمادگی مذاکره ندارد

یکی از خبرنگاران واکنش ایران به مذاکرات ژنو را جویا شد که سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه موضوع مذاکرات ایران بسته پیشنهادی ایران بوده است یادآور شد: طرف مقابل باید آمادگی ادامه مذاکرات را داشته باشد و به نظر ما هم اکنون این آمادگی در طرف مقابل دیده نمی شود.

لحن تهدید آمیز را نمی پسندیم

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که به اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیا پیرامون برخورد ایران با اغتشاشگران اشاره داشت، گفت: لحن تهدیدآمیز که در اظهارات برخی مقامات کشورهای دیگر وجود دارد را نمی پسندیم و اینگونه اظهارات در راستای دنبال کردن مسیر اشتباه گذشته است.

مهمانپرست در خصوص مذاکرات اخیر ایران با دولت های هند و پاکستان و احتمال توافق جدید پیرامون خط لوله صلح، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران موضوعات زیادی در زمینه انرژی با کشورهای هند و پاکستان دارد که یکی از آنها خط لوله صلح است و کشورهای منطقه می توانند همکاری های مثبتی در زمینه تامین انرژی داشته باشند و در مورد اخیر نیز وزارت نفت در زمان مناسب نتیجه مذاکرات را اعلام خواهد کرد.

از اوباما بپرسید!

خبرنگاری پرسید گفته می شود اوباما از طریق نخست وزیر ترکیه پیامی برای ایران ارسال کرده است آیا ترکیه قرار است نقش میانجی در روابط ایران و آمریکا بازی کند، که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: جواب این سئوال را قبلا دادم.

مهمانپرست ادامه داد: ترکیه با نیت سالم به دنبال حل مشکلات هسته ای ایران است و ما فکر می کنیم حرف غیر شفافی در رابطه با این موضوع وجود ندارد که نیاز به تعبیر توسط دیگران داشته باشد و ما موضع خود را شفاف گفته ایم و طرف مقابل نیز نظر ما را درک کرده است.

خبرنگار مورد نظر بار دیگر سئوال کرد آیا اوباما از طریق اردوغان به ایران پیام داده است که مهمانپرست با خنده جواب داد این را یا باید از آقای اوباما بپرسید یا آقای اردوغان!

این خبرها ارزش توجه ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال ارتباط مانور نظامی رژیم صهیونیستی با حمله به تاسیسات هسته ای ایران تاکید کرد: این مسائل جنگ روانی و تبلیغاتی است که برای اعمال فشار و ایجاد هراس در مردم صورت می گیرد و شاید هم فکر می کنند مسئولان ما با جنگ روانی دچار شتابزدگی در تصمیمات می شوند و به نظر من این مسائل ارزش توجه ندارند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار توانایی دفاع از مرزهایش را دارد و نباید نگران این جو سازی ها بود.

هیئت ایران در راه کپنهاگ

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار یکی از رسانه ها ژاپن پیرامون برگزاری اجلاس آب و هوا در کپنهاگ دانمارک و احتمال حضور جمهوری اسلامی در آن اجلاس اظهار داشت: چون اجلاس کپنهاگ مربوط به تغییرات آب و هوایی است جمهوری اسلامی ایران هیئتی را برای حضور در این اجلاس اعزام می کند و سطح این هیئت در دست بررسی است.

وی درعین حال افزود: یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی ایران می تواند در اجلاس کپنهاگ مطرح کند استفاده از انرژی های پاک است و حرکت جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته ای نیز در همین راستاست.

تکذیب یک خبر

خبرنگار خبرگزاری فرانسه در رابطه با ممانعت ایران از ماهیگیری عراقی ها در آبهای مشترک سئوال کرد که مهمانپرست این خبر را تکذیب کرد و گفت: اگر ماهیگیری در آبهای سرزمینی صورت گیرد مشکلی پیش نمی آید و طبیعی است اگر این اقدام در آبهای سرزمینی کشوری دیگر صورت گیرد با آن برخورد می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان در خصوص سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر منصوب نشدن سفرای برخی کشورها در ایران، گفت: این موضوع را باید از وزارت خارجه این کشورها سئوال کنید اما ما از توسعه روابط با کشورهای گوناگون استقبال می کنیم.

