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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۳

درپی انفجارهای اخیر بغداد ؛

نخست وزیر و وزیران امنیتی دولت عراق پنجشنبه استیضاح می شوند

نخست وزیر و وزیران امنیتی دولت عراق پنجشنبه استیضاح می شوند

پارلمان عراق شب گذشته از تصمیم خود برای استیضاح نخست وزیر، وزیران دفاع و کشور و شماری از مقامات امنیتی عراق در روز پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریاست پارلمان عراق اعلام کرد که در پی انفجارهای خونین بغداد از ماه آگوست تاکنون پارلمان این کشور روز پنجشنبه "نوری المالکی" نخست وزیر، "جواد البولانی" وزیر کشور، "جاسم العبیدی" وزیر دفاع و شماری از مقامات امنیتی عراق را به خاطر کوتاهی در تامین امنیت شهروندان عراقی استیضاح خواهد کرد.

جواد بولانی در این رابطه اظهار داشت: من آماده استیضاح هستم مشروط بر آنکه نشست پارلمان علنی برگزار شود.

خاطرنشان می شود که بغداد از ماه آگوست تاکنون شاهد انفجارهای خونینی بوده است که در نتیجه آن صدها عراقی کشته اند.

بغداد روز گذشته با 5 انفجار مهیب مواجه شد که 127 کشته و 450 زخمی به جا گذاشت.

بنابر شواهد و مدارک اکثر انفجارها در عراق با حمایت برخی کشورهای عربی و بیشتر توسط اتباع عربستان صورت می گیرد.

کد مطلب 996916

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