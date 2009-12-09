بدهی های باشگاه پیام خراسان در اسرع وقت پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید ضرابی نسب صبح چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در هفته نهم رقابتهای لیگ، شنبه مقابل صنعت نفت آبادان بازی خواهیم کرد که در صورت پیروزی در این دیدار خانگی و با توجه به اینکه دو بازی از سایر تیم ها کمتر داریم گام بلندی در راه تصاحب صدر خواهیم برداشت.

وی با انتقاد از اینکه بیشتر بازی های پیام در روزهای غیر تعطیل برگزار می شود، افزود: گرچه بازی در روزهای تعطیل تماشاچیان بیشتری را به استادیوم می کشاند اما هواداران مشهدی نشان داده اند در مقاطع حساس یاریگر تیم های شهرشان هستند.

ضرابی نسب گفت: از آنجا که بیژن ذوالفقار نسب سرمربی تیم صنعت نفت یکی از بااخلاق ترین و بافرهنگ ترین مربیان فوتبال کشورمان است و خدمات ارزشمندی ارائه داده است قبل از بازی از سوی معاونت فرهنگی از ایشان تجلیل می شود.

معاون فرهنگی باشگاه پیام با اشاره به دیدار اخیر بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی پیام با استاندار گفت: بی شک یکی از دلایل پیروزی پرگل در زمین حریف مقابل ایران جوان بوشهر، همین روحیه و انگیزه ای بود که استاندار به بازیکنان و کادر مربیگری داد و بچه ها هم بعد از بازی این برد را به وی تقدیم کردند.

وحید ضرابی نسب افزود: تاکید استاندار بیش از آنکه بر موضوعات فنی و ورزشی باشد بر روی مسائل اخلاقی و فرهنگی بود که هم شامل بازیکنان و مربیان و هم هواداران در آن حفظ می شود و ما هم تمام این نظرات و رهنمودها را در منشور اخلاقی و آیین نامه انضباطی در دست تدوین باشگاه، لحاظ خواهیم کرد.

معاون فرهنگی باشگاه پیام با اشاره به مباحث پیش آمده راجع به منشور اخلاقی در فوتبال کشور گفت: کاش این منشور در لیگ یک نیز رعایت شود چون لیگ آزادگان فرزند ناخوانده نیست و اگر مربی یا بازیکنی مشمول محرومیت است نباید از لیگ یک به عنوان تبعیدگاه او استفاده کرد.

وی افزود: به نظر می رسد لیگ دسته اول رها شده و کسی به دنبال رعایت اخلاق و فرهنگسازی در آنجا نیست. متاسفانه بین باشگاه هایی مثل پیام که با اهداف فرهنگی جلو آمده اند و باشگاه هایی که صرف نتیجه گرایی آنهم به هر قیمتی برایشان مهم است و اتفاقا فضای لیگ را ملتهب می کنند فرقی نیست و این در دراز مدت اثرات بدی دارد.

معاون فرهنگی باشگاه پیام گفت: یکی از موارد مورد نظر استاندار پرداخت بدهی ها در زمان خودش بود که آقای صفایی مالک جدید باشگاه نیز روی این قضیه تاکید دارند و تیمی را مامور بررسی این امر کرده است و ما منتظر جلسات کمیته انضباطی برای روشن شدن لیست نهایی بدهی ها هستیم تا با مشخص شدن مبالغ، آنها را در اسرع وقت بپردازیم.

ضرابی نسب تاکید کرد: قطعا بدهی باشگاه رقم اعلام شده دو میلیارد تومان نیست و بسیار کمتر از این مبلغ است.