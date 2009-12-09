به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی بعد از دو سال صبح سه شنبه در محل آکادمی کمیته ملی المپیک با انتخاب سید مهدی هاشمی سرپرست این فدراسیون بعنوان رئیس فدراسیون برگزار شد.

پاسخگویی حمید سجادی به چند سوال در حاشیه مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی در محل آکادمی کمیته ملی المپیک تبدیل به یک نشست خبری با حضور خبرگزاری ها، جراید و رسانه های تصویری شد تا وی در خصوص برخی ابهامات و مسائل ورزشی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

هاشمی دو شغله نیست

حمید سجادی در پاسخ به این سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا هاشمی دو شغله محسوب می شود، گفت: عالمی رئیس امور مشترک فدراسیون های ورزشی در استعلامی به ما اعلام کرده که هاشمی دو شغله نیست و چنانچه چنین مسئله ای باشد هر تصمیمی برای دوشغله های ورزشی گرفته شود برای ایشان هم گرفته خواهد شد.

وی درمورد اعتراض شادمان یکی از نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: تائید صلاحیت شادمان عصر روز گذشته انجام شده و این مشکل باید از سوی مسئولین مربوطه سوال شود.

امکان تحقق درخواست نامزدهای تیراندازی وجود نداشت

وی در خصوص نامه برخی از نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی نیز خاطرنشان کرد: پیشنهادات محترمی از سوی برخی از نامزدها مطرح شد اما ما طبق ضوابط عمل کرده ایم و شرایط انتخابات همیشه برهمین منوال بوده است. حتی اگر این نامه زودتر از این هم بدست ما می رسید اتفاق خاصی رخ نمی داد و درخواست این دوستان محقق نمی شد.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان این نامه موضع گیری در قبال عملکرد سازمان تربیت بدنی نیست ونظرات این دوستان قابل احترام است زیرا اگر ایرادی هست گفته شده و شاید مطالبی باشد که ما فراموش کرده و بدین وسیله به یاد بیاوریم.

سازمان علاقه مند حضور روسای تک شغله و تمام وقت است

معاون سازمان تربیت بدنی در ادامه با بیان اینکه سعیدلو به ما تکلیف کرده و علاقه مند است که غیر از روسا، نایب رئیسان و دبیر فدراسیون ها که جزء ارکان اصلی فدراسیون ها محسوب می شوند تک شغله باشند، گفت: ما باید یک بازنگری را در خصوص حضور نایب رئیسان بانوان انجام دهیم تا افرادی که در فدراسیون ها حاضر می شوند باآن رشته سنخیت داشته باشند. در کنار آن مدیرانی را که در راس فدراسیون ها قرار می گیرند با آن رشته آشنا بوده و در کنار آن ادراک ورزشی داشته و به مسائل مدیریتی چون بحث فنی، اداری و انسانی نیز آشنا باشند.

الویت ما برنامه ریزی روی المپیک 2016 و 2020 است

وی با اشاره به اینکه تیراندازی جزء رشته های حاضر در کمیته رشته های پرمدال و پایه است، گفت: هشت رشته ورزشی در شرایطی عضو این کمیته هستند که این رشته ها المپیکی بوده و تاکنون در المپیک مدال نگرفته اند. هدف ما از برنامه ریزی های این کمیته حضور موفق در المپیک 2016 و 2020 است و برنامه های این فدراسیون ها دراین خصوص مورد حمایت قرار می گیرد زیرا ما روی این رشته ها در این رقابتها حساب می کنیم.

معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه ما با همین برنامه ریزی از میان رشته های ورزشی پر مدال و پایه و دیگر رشته ها 100 ورزشکار را راهی بازیهای آسیایی گوانگژو خواهیم کرد افزود: ظاهرا جایگاه این کمیته خیلی مهم نبوده است زیرا این کمیته تاکنون تنها شش جلسه رسمی را برگزار کرده بود که ما جلسه هفتم را برپا کردیم. قصد داریم از این پس مانند جلسات شورای برون مرزی این جلسه را مرتب برگزار کنیم

اگر شما فهمیدید به ما هم بگوئید!

حمید سجادی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مشخص شدن تکلیف هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: تا این زمان تکلیف این مسئله روشن نیست و اگر شما فهمیدید به ما هم بگوئید. شب گذشته به همراه رئیس سازمان تربیت بدنی در جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال حاضر شدم. در این جلسه حاضرین در خصوص نحوه کار و آینده این باشگاه در آسیا به بحث و گفتگو پرداختند. بحث تغییرات به هیچ عنوان مطرح نبود و باید بگویم که هیئت مدیره باشگاه استقلال یکدست و یکنواخت بود و همین انتظار هم از هیئت مدیره باشگاهی مردمی می رفت که بتوانند به خوبی از این باشگاه حمایت کنند.

قول می دهم حمایت کنم

وی با اشاره به بازدیدش از مجموعه دوومیدانی آفتاب انقلاب گفت: مسئولین فدراسیون پیشنهاداتی را در راستای توسعه این مرکز ارائه دادند که ما نیز با آنها موافق بوده و قول می دهم از آنها حمایت کنم. در کنار آن مجموعه شیرودی نیز در اختیار دوومیدانی قرار گرفته است البته این تصمیم بنا بر گفته های برخی از پیشکسوتان فوتبال مبنی بر بلااستفاده بودن این مکان برای این رشته گرفته شد. البته قرار است دوومیدانی به غیر از ماده پرتاب چکش از زمین چمن و پیست این مجموعه استفاده کرده و در صورت نیاز با رشته فوتبال هم همکاری کند.

عملکرد 31 فدراسیون بررسی شده است

وی در پایان با اشاره به نشست های سازمان تربیت بدنی در خصوص بررسی عملکرد فدراسیون های ورزشی گفت: ما با بررسی عملکرد رشته چوگان در دوشنبه شب عملکرد 31 فدراسیون را مورد ارزیابی قرار داده ایم.

سجادی در خصوص شایعه تغییر در برخی فدراسیون ها مانند دوچرخه سواری، شطرنج و هندبال هم خاطرنشان کرد: ما عملکرد این فدراسیون ها را ارزیابی کرده ایم وخود شما هم این مسئله را بعنوان شایعه مطرح می کنید!