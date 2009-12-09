مک کریستال نابودی القاعده را در گروی بازداشت بن لادن دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ژنرال "استنلی مک کریستال" گفت: بن لادن به یک "تصویر نمادین" برای آمریکا تبدیل شده است.

وی افزود: دستور "باراک اوباما" رئیس جمهموری آمریکا برای اعزام 30 هزار نظامی جدید به افغانستان به این معنی است که پیروزی و موفقیت در این جنگ امکان پذیر است.

مک کریستال در ادامه اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان را مشکل خواند و عقب نشینی نظامیان طی 18 ماه آینده را مهم دانست.

وی تاکید کرد: کشتن یا دستگیری بن لادن به معنی نابودی کامل القاعده نیست اما هم اکنون درحالی که رهبر این گروه هنوز زنده است و مشکلی بزرگ را برای آمریکا به وجود آورده است، نمی توان اعضای القاعده را ریشه کن کرد.

همچنین "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه با حضور در برنامه شبکه سی ان ان گفت: رهبر القاعده در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان تغییر مکان می دهد.

این درحالیست که وزیر دفاع آمریکا که با شبکه تلویزیونی ای. بی. سی. گفتگو می کرد با اشاره به شکست تلاش های آمریکا برای مبارزه با تروریسم در افغانستان، افزود: واشنگتن هیچ اطلاعی از مقری که بن لادن در آن مخفی شده ندارد.