"بارون غزل" و "کار و زندگی" در صدا و سیمای لرستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، یک قطعه موسیقی جدید با عنوان "بارون غزل" در واحد موسیقی مرکز صدا و سیمای لرستان تولید شد.

قطعه موسیقی بارون غزل، با ساختار گروه نوازی و موضوع انتظار فرج حضرت مهدی(عج) به مدت چهار دقیقه و پنج ثانیه به تولید رسیده است. آهنگساز و تنظیم کننده این قطعه علیرضا سپهوند، شاعر آن حشمت اله خالقی و خواننده این قطعه علی دلفانی است.

همچنین برنامه تلویزیونی کار و زندگی در صدا و سیمای مرکز لرستان به تولید رسید. کار و زندگی برنامه ای است در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی که در خصوص چگونگی اشتغال افراد جامعه در شغل های مختلف و همچنین مکانهای فنی حرفه ای و آموزشی بحث می کند.

گزارشگر این برنامه از طریق مصاحبه با افراد موفق در این زمینه زمینه تشویق افراد جامعه برای جذب در بازار کار را فراهم می کند. این برنامه روزهای دوشنبه، چهار شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت 13:00 از شبکه افلاک پخش می شود.