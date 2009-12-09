طرح آتش نشان داوطلب در گلستان اجرا می شود

محمدرضا اسفندیاری در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کاهش خسارت جانی و مالی حوادث و آشنایی مردم با وظایف این حرفه از جمله اهداف طرح تشکیل نیروهای آتش نشان داوطلب است.

وی اظهار داشت: نبود نیروهای آتش نشان داوطلب در استان و منطقه درحالیست که در این طرح سالهای قبل در برخی کشورهای جهان و چند شهر کشور اجرا شده است.

اسفندیاری بیان داشت: اجرای این طرح در ارتقای سطح فرهنگ ایمنی جامعه و غنی سازی اوقات فراغت نیز تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان بیان داشت: به زودی شرایط ثبت نام و عضویت در این طرح به اطلاع مردم منطقه خواهد رسید و متقاضیان می توانند در این طرح شرکت کنند.

اکنون 85 نیرو و 20 دستگاه خودرو آتش نشانی در چهار ایستگاه آتش نشانی شهرستان گرگان فعالیت دارند.