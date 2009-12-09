مجید جوزانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با هماهنگی جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی تلاش می‌کنیم با حمایت شهرداری تهران شرایط اجرای عمومی را برای چهار اثر برگزیده این جشنواره فراهم کنیم. در عین حال مبلغ پنج میلیون تومان نیز به هر اثر می‌پردازیم. شرایط قرارداد و اجرا برای این آثار نظیر شرایط سایر گروههای نمایشی است.

مدیر تماشاخانه‌های ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران افزود: این چهار اثر سال آینده در تماشاخانه‌های ایرانشهر یا خانه هنرمندان به صحنه خواهند رفت. برخی از نمایش‌های عروسکی اجرا شده در یازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان به قدری جذاب هستند که قابلیت اجرا در هر سالنی را دارند و به طور حتم مخاطبان نیز از تماشای این آثار لذت خواهند برد.

این کارگردان و مدرس تئاتر نبود مجموعه فرهنگی ویژه کودکان و سالن و موزه نمایش عروسکی را از کمبودهای جدی در عرصه تئاتر دانست و تأکید کرد: با تعامل میان شهرداری تهران و وزارت ارشاد می‌توان سالن و موزه نمایش عروسکی را راه‌اندازی کرد. می‌توان در کنار این مجموعه کتابخانه تخصصی ویژه کودکان و مجموعه بازی‌های فولکلور ایرانی برای بچه‌ها را نیز داشت.