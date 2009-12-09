هشدار باشگاه فولاد به خانواده ها در مورد مدارس متخلف

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، روابط عمومی باشگاه فولاد خوزستان در اطلاعیه ای در این زمینه آورده است: در پی تماسهای تلفنی برخی از هموطنان از شهرهای مختلف کشور مبنی بر اعلام موجودیت مدارس فوتبال تحت عنوان یا پوشش باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان و دریافت وجوهی بابت ثبت نام از علاقمندان به فوتبال، بدین وسیله به آگاهی عموم ملت شریف می رساند که این باشگاه دارای مدیریتی تحت عنوان مدیریت تیمهای پایه و مدارس فوتبال است که تمامی امور مربوط به رده های سنی پایه را تحت نظارت و آموزش خود دارد و هیچگونه نمایندگی، شعبه یا مرکزی در هیچ یک از نقاط کشور ندارد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که هر گونه سوء استفاده از نام و عنوان این باشگاه ، تخلف محسوب شده و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

باشگاه فولاد خوزستان یکی از فعالترین مدارس پرورش بازیکن در سطح کشور را در اختیار دارد و اقدام به جذب استعدادها از سراسر نقاط کشور می کند که در این خصوص می توان به حضور سه بازیکن مستعد از استان کرمانشاه به نام های نادر احمدی، بختیار رحمانی و کاوه رضایی در ترکیب تیم فولاد خوزستان اشاره کرد.

