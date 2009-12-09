تغییرات تاکتیکی عامل پیروزی ما بود / خوشحالم تلاش بازیکنان را کامل کردم

کاوه رضایی در گفتگو با مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص پیروزی 4 بر صفر تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برابر پاکستان گفت: در نیمه نخست بازیکنان تیم پاکستان با تمام توان به فکر گل نخوردن بودند اما در نیمه دوم تغییرات تاکتیکی صورت گرفته از سوی سرمربی تیم باعث شد در این دیدار به پیروزی دست یابیم.

وی ادامه داد: در بین دو نیمه علی دوستی نقاط ضعف تیم پاکستان را به ما یادآور شد و توانستیم با استفاده از همین نقاط به گل‌های برتری دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان با ابراز خرسندی از اینکه توانسته است در این دیدار 2 مرتبه دروازه تیم پاکستان را باز کند، اظهار داشت: این گل‌ها حاصل تلاش بازیکنان بود و من خوشحالم توانستم با گلزنی خود ضمن به نتیجه رساندن تلاش سایر نفرات در پیروزی تیم جوانان ایران نقش داشته باشم.

رضایی در پایان در مورد دیدار با ازبکستان هم گفت: ازبکستان تیمی تاکتیکی‌تر از پاکستان است. از آنجائیکه تیم ازبکستان برابر ما فوتبال بازی خواهد کرد، می توانیم برابر این تیم ضمن ارائه بازی بهتر، با کسب یک پیروزی، مقتدرانه به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا صعود کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال زیر 19 سال (جوانان) ایران و پاکستان که عصر روز سه شنبه (دیروز) در ورزشگاه تختی برگزار شد، با برتری 4 بر صفر شاگردان علی دوستی به پایان رسید.