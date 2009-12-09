رفع ایراد شورای نگهبان در لایحه مربوط به حقوق کارکنان نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان درجلسه علنی روز چهارشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان به بررسی و اصلاح لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 پرداختند.

نمایندگان پیش از این در جریان بررسی این لایحه تبصره ای را به ماده واحده آن افزوده بودند که موجب ایجاد بار مالی در لایحه دولت شده بود که این موضوع به استناد اصل 75 قانون اساسی محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

نمایندگان نیز با حذف تبصره مذکور مشکل بار مالی ایجاد شده را رفع و آن را به شورای نگهبان ارسال کردند.