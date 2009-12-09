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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

در پیام به مقامات عراقی؛

رئیس مجلس جنایات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

رئیس مجلس جنایات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه به مقامات عراقی جنایات تروریستی در این کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علی‌ لاریجانی رئیس‌مجلس در پیام‌های جداگانه‌ خطاب به جلال طالبانی رئیس‌جمهور،‌ نوری المالکی نخست‌وزیر و ایاد السامرایی رئیس‌ مجلس نمایندگان عراق جنایات تروریستی روز گذشته در عراق که منجر به کشته و زخمی‌شدن تعداد زیادی از مردم مظلوم این کشور شد،‌ را محکوم کرد.

برپایه این گزارش،‌ لاریجانی در این‌ پیام‌ها ضمن محکوم کردن این حوادث تروریستی و تاکید بر ضرورت دست‌یابی به آرامش و ثبات سیاسی در کشور عراق اظهار امیدواری کرد که وقوع این جنایات تروریستی توسط دشمنان دموکراسی و مزدوران اجانب برای درهم شکستن اراده مردم عراق که به‌سوی آزادی و عدالت در سایه اسلام پیش‌ می‌روند تاثیری نخواهد داشت.

لاریجانی در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا، نمایندگان، دولت و ملت عراق بر آمادگی جمهوری اسلامی در جهت امداد رسانی به مصدومین و مجروحین این حادثه تاکید کرد.

 

کد مطلب 996934

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