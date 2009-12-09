رئیس مجلس جنایات تروریستی در بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علی‌ لاریجانی رئیس‌مجلس در پیام‌های جداگانه‌ خطاب به جلال طالبانی رئیس‌جمهور،‌ نوری المالکی نخست‌وزیر و ایاد السامرایی رئیس‌ مجلس نمایندگان عراق جنایات تروریستی روز گذشته در عراق که منجر به کشته و زخمی‌شدن تعداد زیادی از مردم مظلوم این کشور شد،‌ را محکوم کرد.



برپایه این گزارش،‌ لاریجانی در این‌ پیام‌ها ضمن محکوم کردن این حوادث تروریستی و تاکید بر ضرورت دست‌یابی به آرامش و ثبات سیاسی در کشور عراق اظهار امیدواری کرد که وقوع این جنایات تروریستی توسط دشمنان دموکراسی و مزدوران اجانب برای درهم شکستن اراده مردم عراق که به‌سوی آزادی و عدالت در سایه اسلام پیش‌ می‌روند تاثیری نخواهد داشت.



لاریجانی در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا، نمایندگان، دولت و ملت عراق بر آمادگی جمهوری اسلامی در جهت امداد رسانی به مصدومین و مجروحین این حادثه تاکید کرد.